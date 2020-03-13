В среду, 11 марта, гендиректор ВОЗ Тедрос Адхраном во время брифинга в Женеве назвал COVID-19 пандемией и предупредил, что количество зараженных и погибших в ближайшее время увеличится. «Собака.ru» разбирается, что такое пандемия, можно ли уже паниковать и как защитить себя от коронавируса.
ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Что это значит и пора ли паниковать?
Что такое пандемия и когда ее объявляли последний раз?
Для того, чтобы эпидемия стала пандемией необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, она должна охватить как минимум два континента, во-вторых, у большинства населения планеты нет иммунитета к вирусу, и в-третьих, вирус должен распространяться в разных географических условиях. Последний раз Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в 2009 году — тогда от вируса «свиного гриппа» (A/H1N1) погибло 2600 человек. Кроме неё на планете уже давно происходят пандемии ВИЧ и туберкулеза.
Изменится ли что-нибудь с объявлением пандемии?
То, что объявлена пандемия, лишний раз подчеркивает серьезность всей ситуации. ВОЗ рекомендует государствам ограничить массовые события, сократить рабочие поездки и рассмотреть вопрос о внедрении проверок на государственных границах. А также распространять противовирусные препараты, и также ВОЗ советует предупреждать население о пандемии, содействовать разработке вакцины и наладить доставку фармацевтических препаратов.
Уже можно паниковать?
Объявление пандемии — сигнал к превентивным мерам для стран, где вирус еще не начал активно распространяться. Но врачи-психотерапевты советуют не паниковать, а если не получается, то ограничить информационный поток.
«Если человек испытывает тревогу и страх по поводу вируса, надо прислушиваться к официальным рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их. Надо настраивать себя на то, что предпринимаемые меры адекватны и достаточны», — говорит Татьяна Караваева, руководительница отделения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева.
А заведующий Городским психотерапевтическим центром при Клинике неврозов Алексей Демьяненко считает, что паника в такой ситуации может быть опасна: «Любая паника приводит к стрессу, а стресс — к иммуносупрессии (подавлению иммунитета). Это не значит, что надо заниматься «шапкозакидательством», но и впадать в истерию ни к чему».
Что делать и как защитить себя?
Внимательно относиться к своему здоровью: с момента заражения обычно проходит пять дней, но может быть и 14. Если вы заметили лихорадку, кашель с мокротой, боли в горле и затрудненное дыхание, то следует обратиться в районную поликлинику или вызвать врача на дом. Врач узнает у вас о ваших последних перемещениях и контакте с людьми, которые недавно были в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Если контакт был, то вас отправят в Боткинскую больницу. Если признаков ОРВИ не будет, то дадут направление к инфекционисту и на лабораторное обследование в поликлиническое отделение той же Боткинской больницы. Обследоваться нужно будет дважды: сразу и на десятый день.
Центр гигиены и эпидемиологии Петербурга рекомендует часто мыть руки с мылом, носить с собой дезинфицирующее средство для рук, меньше трогать лицо, глаза и рот. Кроме того, избегайте массовых мероприятий, не трогайте поверхности в общественных, носите с собой одноразовые салфетки, в которые можно чихнуть или высморкаться и не ешьте еду из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
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