ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Что это значит и пора ли паниковать?

Уже можно паниковать?

Объявление пандемии — сигнал к превентивным мерам для стран, где вирус еще не начал активно распространяться. Но врачи-психотерапевты советуют не паниковать, а если не получается, то ограничить информационный поток.

«Если человек испытывает тревогу и страх по поводу вируса, надо прислушиваться к официальным рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их. Надо настраивать себя на то, что предпринимаемые меры адекватны и достаточны», — говорит Татьяна Караваева, руководительница отделения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева.

А заведующий Городским психотерапевтическим центром при Клинике неврозов Алексей Демьяненко считает, что паника в такой ситуации может быть опасна: «Любая паника приводит к стрессу, а стресс — к иммуносупрессии (подавлению иммунитета). Это не значит, что надо заниматься «шапкозакидательством», но и впадать в истерию ни к чему».