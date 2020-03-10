Путин согласился «обнулить» свои президентские сроки — если это поддержит Конституционный суд

«Прекрасно осознаю свою ответственность перед гражданами. Сформулирую позицию предельно честно. О необходимости досрочных выборов в Госдуму: если граждане проголосуют за поправки в Конституцию, я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму. О президентской власти: давать Госсовету полномочия президентского характера опасно. Это неизбежно приведет к расколу в обществе. Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Госудумы сегодня, 10 марта.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Закон о внесении поправок в Конституцию Российское Федерации могут принять «до исхода весны», после чего будет проведено всенародное голосование — референдум.

16 января президент России Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Уже сейчас они предложили изменить 14 статей Основного закона. Изменения коснутся глав «Федеральное устройство», «Президент РФ», «Федеральное собрание», «Правительство РФ», «Судебная власть и прокуратура», а также «Местное самоуправление». 23 января в первом чтении Госдума приняла проект поправок.

2 марта президент России Владимир Путин направил на рассмотрение в Госдуму поправки к Конституции РФ. В числе предложений — дополнить статью 67 упоминанием Бога и закреплением «защиты исторической правды».