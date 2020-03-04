«Проблема в том, что в настоящее время законопроект находится в Государственной Думе совершенно не в том виде, в котором он был задуман в интересах недееспособных и ограниченно дееспособных людей. Из законопроекта исключена сама «распределенная опека», давшая «народное» название законопроекту, то есть, исключены положения о совместном осуществлении опеки и попечительства физическим лицом и организацией, несколькими организациями. Этот закон крайне важен для родителей детей-инвалидов и взрослых инвалидов с ментальными и сочетанными с ними нарушениями, чьи дети будут нуждаться в ежедневном сопровождении до конца своей жизни», — говорится в тексте петиции.

В организации напоминают, что действующим законодательством закреплено понятие о «конфликте интересов», когда опекуном выступает выступает организация, в которую человек, лишенный дееспособности, помещается «под надзор». Для исключения этого «конфликта» законопроект о «распределенной опеке» давал возможность выступать опекунами, физическим лицам и организациям, в которых подопечный не проживает. «У родителей появлялась возможность заранее подобрать и распределить опеку между теми людьми и организациями, в том числе НКО, которые будут обеспечивать его жизнь преимущественно дома или в сопровождаемом проживании. И такой опыт в других странах есть и успешно работает», — отмечают в ВОРДИ.

Петиция адресована президенту РФ Владимиру Путину и требует «при работе над законопроектом в Государственной Думе ко второму чтению вернуться к предыдущей редакции законопроекта с поправками Правительства, которая была полностью согласована с общественностью и размещена 1.04.2019 года». Поддержать петицию с требованием призвала и Наталья Водянова, филантроп и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Чтобы помочь семьям людей с инвалидностью, необходимо собрать еще более 7 тысяч подписей — сделать это можно на странице петиции в change.org.