Путин предложил закрепить в Конституции упоминание Бога и «защиту исторической правды»

Как сообщила советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, статью 67 Конституции РФ предложено дополнить двумя поправками. Первая предполагает конституционное закрепление бога. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в поправке.

Вторая поправка к статье 67 Основного закона — о защите исторической правды. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — говорится в ней.

Предложение обсудить идею упоминания в Основном законе Бога ранее выдвинул патриарх Кирилл — он не исключил возможности изменить преамбулу Конституции, добавив в нее слова о Боге. Обсудить это должна была рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию РФ. «Состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться», — отметил тогда пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Закон о внесении поправок в Конституцию Российское Федерации могут принять «до исхода весны», после чего будет проведено всенародное голосование — референдум.

16 января президент России Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Уже сейчас они предложили изменить 14 статей Основного закона. Изменения коснутся глав «Федеральное устройство», «Президент РФ», «Федеральное собрание», «Правительство РФ», «Судебная власть и прокуратура», а также «Местное самоуправление». 23 января в первом чтении Госдума приняла проект поправок.