Балу, Булат и Боря: трем медвежатам-сиротам из Ленобласти выбирают имена

Напомним, 27 февраля в Бокситогорском районе Ленинградской области спасли трех медвежат-сирот. Их мать при заготовке леса спугнули лесорубы — она убежала и, как предполагают спасатели, уже не вернется. Для того, чтобы реабилитация медведей обратно в природу прошла успешно, сейчас медвежата не должны контактировать с человеком — даже слышать человеческую речь. Спасенные сироты уже отправились в Тверскую область — специалистам Автономной некоммерческой организации по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот».