Недавно спасенным в Бокситогорском районе Ленинградской области трем медвежатам-сиротам начали выбирать имена с буквы «б» – по названию района, в котором они были найдены.
Балу, Булат и Боря: трем медвежатам-сиротам из Ленобласти выбирают имена
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Фото: сообщество "Охотнадзор/47"
В соцсетях устроили голосование, и подписчики тут же предложили множество вариантов. Сейчас лидируют Боксит, Боря, Бутуз, Буян, Балу, Боня и Булат. «Три имени, набравшие наибольшее количество голосов, будут присвоены малышам», – сообщается в посте. Отметим, что Балу стал настоящим фаворитом – за него проголосовали уже 15 пользователей во время написания новости.
Напомним, 27 февраля в Бокситогорском районе Ленинградской области спасли трех медвежат-сирот. Их мать при заготовке леса спугнули лесорубы — она убежала и, как предполагают спасатели, уже не вернется. Для того, чтобы реабилитация медведей обратно в природу прошла успешно, сейчас медвежата не должны контактировать с человеком — даже слышать человеческую речь. Спасенные сироты уже отправились в Тверскую область — специалистам Автономной некоммерческой организации по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот».
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