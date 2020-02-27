Союз педиатров России выступил против суррогатного материнства и ЭКО

Как считает Баранов, в настоящее время в России существуют серьезные проблемы демографии, решить которые может только многодетность. «Конечно, мы против суррогатного материнства. Исключительно против. Я считаю, что суррогатное материнство антигуманно и не соответствует идеям человечности. Демография — серьезная проблема, и решить эту проблему может только многодетность», — передает «Интерфакс» заявлением главы союза, сделанное во время III Гиппократовского форума в Москве.

Экстракорпоральное оплодотворение, по мнению главы Союза педиатров России, опасно для здоровья женщины и ребенка. «ЭКО — это не тот инструмент и путь, который может исправить демографическую ситуацию в стране», — добавил Баранов. Он также поддержал идею РПЦ вывести аборты из системы обязательного страхования, так как беременность — «это не болезнь». Член президиума РАН напомнил, что в 2015 году конгресс педиатров поддержал предложение патриарха Кирилла вывести аборты из системы ОМС.

Напомним, ранее Русская православная церковь выступила против «права на аборт» и настояла на приравнивании эмбриона к статусу человека. По мнению служителей церкви, «с самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо», а уникальное человеческое существо, которое имеет конституционное «человеческое» право на жизнь. РПЦ настаивает на полном запрете прерывания беременности хирургическим путем, а также запрете медикаментозного аборта на ранней стадии беременности.