Петербурженка, живущая в Пекине — о жизни в городе, охваченном коронавирусом

Но в городе до сих пор карантин. Что это значит: людей из Хубэя (там эпицентр заболевания) не пускают в столицу. На вокзалах и в аэропортах всех прибывающих тщательно осматривают, измеряют температуру, это значительно замедляет транспортное сообщение, поэтому многие работники все еще не вернулись в Пекин. Некоторые боятся возвращаться, так как в столице больше зараженных, чем в отдаленных провинциях. Большинство фирм и предприятий продлили каникулы. Их сотрудники либо сидят дома и ничего не делают, либо частично работают из дома. Частично, потому что весь бизнес в Китае встал — ничего не происходит, работы нет. Но зарплату платят. Работает метро и автобусы, но в общественный транспорт не пускают без маски, а на входе в подземку проверяют температуру — если она высокая, разворачивают и советуют обратиться в больницу.