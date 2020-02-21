Масштабы эпидемии, вызванной новым видом коронавируса Covid-19 из Китая, растут. На данный момент количество заболевших превысило 76 тыс. человек, более 2 тыс. погибли. В Пекине власти ввели особый режим, там действует пропускной режим на входе в жилые комплексы, а в метро и аэропортах измеряют температуру. О том, как сегодня устроена жизнь в столице, «Собака.ru» рассказала петербурженка Вера Торшина, живущая в Китае последние шесть лет.
Петербурженка, живущая в Пекине — о жизни в городе, охваченном коронавирусом
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Вера Торшина
История с коронавирусом приобрела всекитайский масштаб в разгар празднования Лунного нового года — отчасти именно это стало причиной катастрофичности ситуации. В новогодние каникулы весь Китай приходит в движение, люди едут на малую родину, так как, согласно местным традициям, этот праздник обязательно нужно встречать в кругу семьи. Из-за одновременного перемещения большого количества людей коронавирус быстро распространился по всей стране. А из-за того, что многие уезжают из городов, в которых работают, жизнь временно замирает. Небольшие магазины, лавки, салоны красоты, парикмахерские, аптеки и даже социальные службы прекращают работу. Из-за этого, когда выяснилось, что появился активный новый вирус, у китайских властей не сразу получилось мобилизовать все нужные службы. Все это также сказалось на положении дел в Пекине.
В конце января город выглядел апокалиптично. Не работали большие торговые моллы, музеи, не ходило метро, большинство маршрутов автобусов тоже было отменено. В супермаркетах наблюдался некоторый дефицит продуктов, особенно овощей. Информации о коронавирусе тогда было немного, люди думали, что все мясо заразно, старались его не покупать, сметали с полок все овощи. Видела в конце января, как на улице продавали, пусть и недорого, стухшие или близкие к этому состоянию овощи. И люди стояли за ними в очереди.
Масок не было нигде — вообще никаких. Мы с мужем остались без них: не купили достаточно заранее, так как не подозревали, что они исчезнут совсем во всем городе. Несколько недель ходили в одних и тех же. Хорошо, что это были М95 — такие можно использовать несколько раз подряд — но не неделями, конечно. Сейчас обстановка улучшилась, открылись моллы и некоторые музеи, кафе и рестораны, но далеко не все. Люди постепенно возвращаются в Пекин, открываются маленькие продуктовые лавочки, службы доставки, небольшие аптеки, работники социальных служб почти все местах. Дефицит овощей прекратился, так как открытых магазинов стало больше и пекинцы узнали больше информации о Covid-19, многие перестали брезговать мясом.
Но в городе до сих пор карантин. Что это значит: людей из Хубэя (там эпицентр заболевания) не пускают в столицу. На вокзалах и в аэропортах всех прибывающих тщательно осматривают, измеряют температуру, это значительно замедляет транспортное сообщение, поэтому многие работники все еще не вернулись в Пекин. Некоторые боятся возвращаться, так как в столице больше зараженных, чем в отдаленных провинциях. Большинство фирм и предприятий продлили каникулы. Их сотрудники либо сидят дома и ничего не делают, либо частично работают из дома. Частично, потому что весь бизнес в Китае встал — ничего не происходит, работы нет. Но зарплату платят. Работает метро и автобусы, но в общественный транспорт не пускают без маски, а на входе в подземку проверяют температуру — если она высокая, разворачивают и советуют обратиться в больницу.
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Проверка температуры на входе в метро
Все жилые дома в Китае собраны в комплексы, и каждый такой объект обнесен забором. Сейчас в них работают только главные ворота, на которых стоит патруль из жильцов-добровольцев. Они проверяют наличие особого пропуска, его выдают в ЖЭК на основе документов о прописке или договора аренды. Посторонних в комплекс не пускают, на входе также измеряют температуру. Маски появились, но все равно на всех не хватает. Приходится доставать. Друзья, родственники, знакомые и коллеги организуют группы в WeChat (это китайская версия WhatsApp) и там делятся информацией о коронавирусе, статьями, ссылками на онлайн магазины, в которых появились маски. У нас получилось запастись ими.
В целом, горожане сейчас спокойны, паника прекратилась, правительство Китая делится информацией о продвижении борьбы с коронавирусом ежедневно на разных онлайн и оффлайн платформах. Статистика заболевших, выздоровевших и умерших в Пекине и по всей стране доступна на многих сайтах, в виде СМС рассылки, каналов в WeChat (они подобны тем, что есть в Telegram) и QQ (китайская соцсеть). Сейчас инфекция в Пекине немного пошла на спад, выздоравливает больше, чем заболевает, умерли всего четыре человека. На мой взгляд, дела идут неплохо, только очень скучно, так как делать решительно нечего. Но появилось много свободного времени, чтобы книжки читать. На работу все должны выйти в понедельник 24 февраля. Но если опять произойдет вспышка заболевания, то это событие снова могут перенести — на 2 марта.
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