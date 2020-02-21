Глава пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров назвал наиболее актуальные профессии, которые станут самыми востребованными в ближайшие 10 лет. Среди них — актуальный уже сейчас программист-разработчик, а также несколько специальностей с приставкой «био» — например, биоинженер и биоинформатик. Рассказываем о главных профессиях будущего.
Какие профессии будут самыми востребованными ближайшие 10 лет? Рассказывают аналитики
Биоинженер,
Биофармаколог,
Биоинформатик,
Проектировщик умной среды,
Специалист по робототехнике,
Специалист по кибербезопасности,
Специалист по альтернативной энергетике,
Нейропсихолог,
Программист-разработчик различного профиля,
Инженер-проектировщик,
Инженер 3D-печати,
Архитектор,
Дизайнер виртуальной реальности.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Александр Джабаров также дал несколько советов молодым специалистам о том, как освоить новую профессию — это можно сделать благодаря семинарам, онлайн и офлайн-курсам, специальным программам при корпоративных университетах технологических компаниях, а также стажировке или практике в них же.
«В среднем в первые пять лет запуска технологии на рынок выходят первые специалисты, готовые работать с ней. Из-за дефицита таких кадров первое время им готовы предлагать высокую зарплату и привлекательные условия. Профессии не всегда развиваются по прогнозам экспертов. Как правило, появление новых профессий связано с возникновением технологий и инструментов, о которых мы еще не знаем», — отметил эксперт.
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