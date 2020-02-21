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Какие профессии будут самыми востребованными ближайшие 10 лет? Рассказывают аналитики

Глава пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров назвал наиболее актуальные профессии, которые станут самыми востребованными в ближайшие 10 лет. Среди них — актуальный уже сейчас программист-разработчик, а также несколько специальностей с приставкой «био» — например, биоинженер и биоинформатик. Рассказываем о главных профессиях будущего.

Биоинженер,

Биофармаколог,

Биоинформатик,

Проектировщик умной среды,

Специалист по робототехнике,

Специалист по кибербезопасности,

Специалист по альтернативной энергетике,

Нейропсихолог,

Программист-разработчик различного профиля,

Инженер-проектировщик,

Инженер 3D-печати,

Архитектор,

Дизайнер виртуальной реальности.

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В интервью радиостанции «Говорит Москва» Александр Джабаров также дал несколько советов молодым специалистам о том, как освоить новую профессию — это можно сделать благодаря семинарам, онлайн и офлайн-курсам, специальным программам при корпоративных университетах технологических компаниях, а также стажировке или практике в них же. 

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«В среднем в первые пять лет запуска технологии на рынок выходят первые специалисты, готовые работать с ней. Из-за дефицита таких кадров первое время им готовы предлагать высокую зарплату и привлекательные условия. Профессии не всегда развиваются по прогнозам экспертов. Как правило, появление новых профессий связано с возникновением технологий и инструментов, о которых мы еще не знаем», — отметил эксперт.

 

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Дарья Гладких,
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