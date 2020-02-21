Какие профессии будут самыми востребованными ближайшие 10 лет? Рассказывают аналитики

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Александр Джабаров также дал несколько советов молодым специалистам о том, как освоить новую профессию — это можно сделать благодаря семинарам, онлайн и офлайн-курсам, специальным программам при корпоративных университетах технологических компаниях, а также стажировке или практике в них же.

«В среднем в первые пять лет запуска технологии на рынок выходят первые специалисты, готовые работать с ней. Из-за дефицита таких кадров первое время им готовы предлагать высокую зарплату и привлекательные условия. Профессии не всегда развиваются по прогнозам экспертов. Как правило, появление новых профессий связано с возникновением технологий и инструментов, о которых мы еще не знаем», — отметил эксперт.