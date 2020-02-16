В РПЦ гражданских жен назвали «бесплатными проститутками»

В РПЦ полагают, что священник не хотел оскорбить женщин, которые «живут в так называемом гражданском браке». По мнению заместителя главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, «это скорее упрек тем мужчинам, которые не берут на себя ответственность и боятся регистрировать брак». Он не сомневается в том, что большинство женщин России хотели бы «жить в зарегистрированном и благословленном Церковью союзе» и отметил, что «Церковь на их стороне».