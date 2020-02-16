Протоиерей Дмитрий Смирнов, занимающий пост главы патриаршей комиссии по делам семьи, на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками».
В РПЦ гражданских жен назвали «бесплатными проститутками»
«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает», – высказался глава патриаршей комиссии по делам семьи.
Священник также добавил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. По мнению Смирнова, это связано с тем, что для мужчины гражданская жена является «временной утехой». Он считает, что «нет никакого труда» в том, чтобы зарегистрировать свой брак официально.
В РПЦ полагают, что священник не хотел оскорбить женщин, которые «живут в так называемом гражданском браке». По мнению заместителя главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, «это скорее упрек тем мужчинам, которые не берут на себя ответственность и боятся регистрировать брак». Он не сомневается в том, что большинство женщин России хотели бы «жить в зарегистрированном и благословленном Церковью союзе» и отметил, что «Церковь на их стороне».
Ранее патриарх Кирилл заявил, что новый законопроект о семейно-бытовом насилии – дань западной моде. «Само понятие «семейно-бытовое насилие» – это нечто, заимствованное со стороны, из-за рубежа», — отмечает он. А авторы законопроекта пытаются скопировать правовые нормы, работающие в зарубежных странах — попали в «зависимость от иностранных новаций».
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