«Дом на воле»: как в Ленобласти появилось место, где взрослые с ментальными расстройствами могут жить, как хотят

Почему интернат — это плохо?

Если коротко: людей там очень много, они отрезаны от мира, им не предоставляется никаких занятий.

Сегодня в интернаты в нашей стране часто на 1 000 человек, минимум — 250, такой считается маленьким. Предельный размер интерната по закону в Польше — 20 человек, в Германии учреждение на 30 жителей считается большим, несовременным и нуждающимся в расформировании. В ряде стран запрещено поселение больше семи человек с инвалидностями вместе. Иначе начинается фабрика, изоляция и гетто. Даже если организовать им максимальный комфорт, они будут отрезаны от остального общества. Одно дело, когда в деревне живут семь человек и встраиваются в это сообщество, другое — когда тебе нужно войти в гетто, где 300 человек с ментальными особенностями. Это, в общем, концентрационные лагеря. Как правило, эти учреждения находятся вдали от инфраструктуры и даже от ближайших поселений — была такая концепция, что им нужен свежий воздух, поэтому их нужно увезти от глаз людских.

Когда сотни людей на всю жизнь заперты в интернате, им не предложены никакие занятия, они живут по 6-15 человек в комнате, то они начинают вести себя деструктивно. Что делают с этим? Накачивают их нейролептиками, чтобы они лежали, как овощи, и не мешали. Либо привязывают или помещают в карцеры.

У них нет своих вещей, общее даже нижнее белье — постирали и раздали в свободном порядке. Нет личности, она исчезает. Жители интернатов не могут даже сами потратить свои пенсии. У них нет личных шкафов, а если у кого-то он и появляется, то персонал может просто взять и что-то выбросить по своему усмотрению. У них там СЭС, проверки, им не разрешают даже картинку на стену приклеить.

Еще одна проблема: по нашему законодательству директор интерната одновременно является опекуном. То есть он и оказывает услуги, и является представителем того, кто их получает. И даже жалобу недееспособный человек может написать только с согласия опекуна. То есть директор становится полным владельцем человека, и это неизбежно приводит к злоупотреблениям. Это конфликт интересов, который во всем мире запрещен: если у человека нет родственников, ему назначается независимый представитель.