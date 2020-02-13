На рост числа поисковых запросов обратила внимание Инна Гаврилова. «Это первое видео о ВИЧ, которое просмотрели почти 6 млн в первые сутки и случилось таки чудо: от активного обсуждения на всех онлайн площадках про здоровье до реальных очередей на тестирование и поиска тестов в аптеках», — написала она в своем Facebook. Об увеличении статистики также сообщает «Афиша». После выхода фильма число запросов «ВИЧ» в Google увеличилось примерно в 10 раз, «Тест на ВИЧ» ― в 25 раз, а «Где купить тест на ВИЧ» ― более чем в 40.

За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Однако, возможно, уже в скором времени ученые смогут побороть вирус — в Америке впервые в истории смогли удалить клетки ВИЧ из организма. Правда, «вылечить» удалось пока только мышей.

Напомним, ранее Роспотребнадзор также рассказал о том, что каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек. Те, кто все-таки знает о своем положительном статусе или болеет гепатитом С, теперь смогут стать приемными родителями — в России одобрили законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов усыновления детей. Однако позже стало известно, что в России заканчиваются запасы одного из главных лекарств для пациентов с ВИЧ.