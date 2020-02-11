«Эпидемия, про которую не говорят»: Юрий Дудь снял документальный фильм о ВИЧ в России

О проблеме ВИЧ в России:

Среди многих проблем, которые есть в России, нам хочется изучать те, про которые говорить или не хотят, или стесняются. Например – эпидемия ВИЧ и СПИДа. Про нее говорят отдельные активисты, но точно не все вокруг. Многие думали, что это болезнь осталась где-то в 90-х и точно не добралась до эпохи высокоскоростного интернета. Но это – не так. В России живет более 1 млн людей с ВИЧ. В России только в прошлом году умерли от СПИДа 37 000 человек, в среднем это – 100 человек в день. По числу новых заболеваний ВИЧ Россия сравнима — и в это действительно тяжело поверить — со многими странами Африки.

Когда мы брались за этот выпуск, у нас был простой мотив: рассказать людям – в первую очередь молодым – про то, как не оказаться в этой статистике. Мы сняли этот выпуск для того, чтобы незнания стало чуточку меньше. Как ВИЧ может оказаться у вас? Могут ли рожать здоровых детей? Могут ли люди с ВИЧ жить полноценной жизнью до старости? Почему Россия так неэффективна в борьбе с ВИЧ? Почему уроки полового воспитания в школах необходимы? В общем, ликбез для всех, кто не в теме