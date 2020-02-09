Зоозащитники предложили ввести квоты на разведение породистых кошек и собак

«Для того, чтобы решить в стране проблему бездомных животных, надо прекратить многовековую борьбу со следствием и начать искоренять причину. Бездомные животные - результат нестыковки между спросом и предложением, сугубо экономическая модель. То есть животных "производится" в стране намного больше, чем их способны взять в дома люди», – рассказала изданию руководитель центра «Вита» Ирина Новожилова.