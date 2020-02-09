Зоозащитники предложили ввести квоты на разведение в России породистых собак и кошек, чтобы сократить количество бездомных животных, пишет «Интерфакс».
Зоозащитники предложили ввести квоты на разведение породистых кошек и собак
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Фото: Shutterstock
«Для того, чтобы решить в стране проблему бездомных животных, надо прекратить многовековую борьбу со следствием и начать искоренять причину. Бездомные животные - результат нестыковки между спросом и предложением, сугубо экономическая модель. То есть животных "производится" в стране намного больше, чем их способны взять в дома люди», – рассказала изданию руководитель центра «Вита» Ирина Новожилова.
Как она отмечает, проблема действует в тех странах, где государство не контролирует разведение домашних животных. По ее мнению, заводчики должны подвергаться лицензированию, налогообложению и квотированию, а для обычных граждан должны быть разработаны жесткие законодательные рычаги, поощряющие человека к стерилизации питомца.
Кроме того, важно информировать людей «посредством центральных каналов о масштабах проблемы и последствиях бесконтрольного разведения животных», а также открывать сети ветеринарных клиник, стерилизующих собак и кошек на льготных условиях.
Новожилова добавила, что более 30 стран решили проблему бездомных животных, экономически стимулируя владельцев стерилизовать питомцев. Например, в Англии и США стерилизация обойдется дешевле, чем налог на нестерилизованное животное.
Напомним, компания «Аэрофлот» готова пересмотреть технологии обработки багажа и транспортировки переносок с животными хэндлинговых структур во всех российских аэропортах. Такое заявление было сделано после гибели двух кошек и обморожении третьего питомца Максима Чумаченко 22 января на рейсе Нью-Йорк — Москва.
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