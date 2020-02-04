Личный опыт: на мое имя взяли кредиты в микрофинансовых организациях. Как общаться с коллекторами и избавиться от долгов?

Как неизвестные люди взяли на меня микрозаймы, а мне начали звонить коллекторы

Моя история началась осенью 2019 года. Мне на телефон стали поступать звонки с незнакомых номеров. Вообще я интроверт и часто игнорирую такие вызовы, но телефон трезвонил все более настойчиво с каждым днем, и ответить мне все-таки пришлось.

Скрипучий и пытавшийся казаться строгим голос представился сотрудником отдела взыскания микрофинансовой организации и сообщил мне, что я должен этой самой организации 36 тысяч рублей. Я был шокирован и единственное, что смог из себя выдавить: «Я ничего не брал». Голос сначала ответил, что все заемщики говорят им нечто подобное, но особо не дискутировал. После этого разговора никто не звонил неделю, и я совершил роковую ошибку — подумал, что это все ерунда, и не стал ничего узнавать.

Спустя неделю звонки возобновились. Со мной разговаривали уже не столь вежливо, с каждым диалогом взыскатели были настроены все более серьезно. Тогда я наконец удосужился запросить свою кредитную историю (дважды в год это можно делать бесплатно онлайн на «Госуслугах») и ахнул — на мне висело пять (!) микрозаймов от разных компаний. Причем три из них были «прокаченными»: сначала некто от моего имени взял в МФО 3 тысячи рублей, вернул их в срок, затем 7, которые также были возвращены без просрочек, а затем 20, вот их уже загадочный заемщик возвращать не собирался. Также в истории висели займы на 30, 12, 10, 6 и 8 тысяч рублей. Я стал звонить на горячие линии МФО и рассказывать свою ситуацию. Большинство операторов упирались, называли меня должником и требовали перестать придумывать небылицы и платить. Однако двое посоветовали обратиться в полицию.

Как другие люди могут взять займ на твое имя

Как такое вообще могло получиться? Очень просто. МФО в виде грязных ларьков у метро постепенно уходят в прошлое, теперь большинство организаций работает онлайн. Человек заполняет анкету, ему на банковскую карту отправляют деньги. Большинство МФО какую-никакую проверку заемщика проводят — прозванивают или просят отправить селфи с паспортом. Но есть и те, кому достаточно смс-верификации номера телефона или фото банковской карты. Да и с теми, кто проводит идентификацию, осечки тоже случаются.

Я стал перебирать в памяти, где и когда мои паспортные данные могли засветиться и пришел к выводу, что возможности у мошенников были. Я давал переписывать данные охраннику одного из объектов, на который приходил по работе, я покупал по ним железнодорожные билеты… Вариантов масса.