Читатель «Собака.ru» рассказывает, как столкнулся с коллекторами микрофинансовых организаций, ни разу в жизни не взяв кредит, и дает советы тем, кто действительно попал в долговую яму.
Личный опыт: на мое имя взяли кредиты в микрофинансовых организациях. Как общаться с коллекторами и избавиться от долгов?
Как неизвестные люди взяли на меня микрозаймы, а мне начали звонить коллекторы
Моя история началась осенью 2019 года. Мне на телефон стали поступать звонки с незнакомых номеров. Вообще я интроверт и часто игнорирую такие вызовы, но телефон трезвонил все более настойчиво с каждым днем, и ответить мне все-таки пришлось.
Скрипучий и пытавшийся казаться строгим голос представился сотрудником отдела взыскания микрофинансовой организации и сообщил мне, что я должен этой самой организации 36 тысяч рублей. Я был шокирован и единственное, что смог из себя выдавить: «Я ничего не брал». Голос сначала ответил, что все заемщики говорят им нечто подобное, но особо не дискутировал. После этого разговора никто не звонил неделю, и я совершил роковую ошибку — подумал, что это все ерунда, и не стал ничего узнавать.
Спустя неделю звонки возобновились. Со мной разговаривали уже не столь вежливо, с каждым диалогом взыскатели были настроены все более серьезно. Тогда я наконец удосужился запросить свою кредитную историю (дважды в год это можно делать бесплатно онлайн на «Госуслугах») и ахнул — на мне висело пять (!) микрозаймов от разных компаний. Причем три из них были «прокаченными»: сначала некто от моего имени взял в МФО 3 тысячи рублей, вернул их в срок, затем 7, которые также были возвращены без просрочек, а затем 20, вот их уже загадочный заемщик возвращать не собирался. Также в истории висели займы на 30, 12, 10, 6 и 8 тысяч рублей. Я стал звонить на горячие линии МФО и рассказывать свою ситуацию. Большинство операторов упирались, называли меня должником и требовали перестать придумывать небылицы и платить. Однако двое посоветовали обратиться в полицию.
Как другие люди могут взять займ на твое имя
Как такое вообще могло получиться? Очень просто. МФО в виде грязных ларьков у метро постепенно уходят в прошлое, теперь большинство организаций работает онлайн. Человек заполняет анкету, ему на банковскую карту отправляют деньги. Большинство МФО какую-никакую проверку заемщика проводят — прозванивают или просят отправить селфи с паспортом. Но есть и те, кому достаточно смс-верификации номера телефона или фото банковской карты. Да и с теми, кто проводит идентификацию, осечки тоже случаются.
Я стал перебирать в памяти, где и когда мои паспортные данные могли засветиться и пришел к выводу, что возможности у мошенников были. Я давал переписывать данные охраннику одного из объектов, на который приходил по работе, я покупал по ним железнодорожные билеты… Вариантов масса.
Как от требований коллекторы перешли к угрозам, а я отправился в полицию
Тем временем взыскатели МФО не унимались. Остатки вежливости в разговоре исчезли, и в ход пошли угрозы. Например, изнасиловать меня при жене или сдать ребенка на органы. Я не самый пугливый человек, но, конечно, меня это выбило из колеи. И я стал осаждать полицию.
Заявление у меня приняли только с четвертого раза. До этого пытались отговориться тем, что это простое телефонное хулиганство и никакого преступления тут нет. Что до того, что от меня требуют вернуть деньги, которых я не брал, «так это вы с ними разбирайтесь, мы не Центробанк». Какое-то движение со стороны правоохранительных органов началось после того, как я оставил жалобу в интернет-приемной Администрации президента. Меня пригласил к себе участковый, принял заявление и при мне позвонил по одному из номеров, с которых меня атаковали. Голос на том конце трубки резко растерял весь кавказский акцент (один из любимых приемов коллекторов) и ответил что-то невнятное вроде «с долгами надо разбираться». После этого коллекторы избрали другую тактику. Они почти перестали мне звонить, но писали в WhatsApp (вежливо, но настойчиво) и звонили моему окружению: жене, друзьям, работодателю, коллегам. Благо, я сыграл на опережение и рассказал свою историю всем, поэтому их просто посылали подальше.
Итог (или почти итог)
Моя история еще не закончена, но обязательно завершится благополучно. Благодаря принятому заявлению три из пяти МФО аннулировали свои требования ко мне, записи о них из кредитной истории исчезли. Еще две пока упрямятся, но это вопрос времени. Я уже веду совместную работу с юристом, и если понадобится, буду общаться с этими организациями в суде.
Как обезопасить себя от мошенников и общаться с коллекторами
Выводы из истории простые — не светите паспортом где попало, а уж если на вас повесили кредит, то сразу бегите в полицию, а не затягивайте ситуацию, думая, что «пройдет само». Не пройдет.
Кроме того, за то время, что я разбираюсь с МФО и коллекторами, я много общался с реальными заемщиками, которые попали микрозаймовую кабалу, изучал законодательство и судебную практику. Поэтому могу дать ряд действенных советов тем, кто попал в долговую яму. Речь пойдет именно об общении со взыскателями, а не о финансовой стороне вопроса. Помните: несмотря на то, что вы по глупости встряли в долги в банках или МФО, никто не имеет права унижать вас и превращать жизнь в ад.
Деятельность коллекторов и служб взысканий регулирует федеральный закон №230. В нем четко и подробно прописано, как коллекторы могут взаимодействовать с должником. Любой взыскатель обязан полностью представиться, назвать организацию, которую он представляет и в корректной (!) форме сообщить вам сумму долга и последствия неоплаты. Записывайте разговор на диктофон в телефоне, предварительно предупредив об этом собеседника. Если хоть один из вышеназванных пунктов нарушается (коллекторы порой пытаются избежать представления, ссылаясь на закон о персональных данных, но это обман), отправляйте жалобу с записью разговора с детализацией вызовов в интернет-приемную Федеральной службы судебных приставов. Именно ФССП — надзорный орган всех отделов взыскания, и приставы нередко штрафуют МФО, коллекторов и даже банки за нарушения. После отправки жалобы пришлите ее скриншот на официальную почту кредитора. Как правило, после этого их пыл остывает.
Как только вы вышли на просрочку, немедленно отправьте в банк или МФО отзыв вашего согласия на взаимодействие с третьими лицами по вопросу возврата просроченной задолженности, образец можно посмотреть, например, здесь. К сожалению, сделать это онлайн не выйдет, необходимо отправить отзыв на юридический адрес кредитора заказным письмом с уведомлением о вручении. После получения такого письма кредитор обязан прекратить любые контакты с вашим окружением. Большинство банков и МФО в данном случае следуют закону, с теми же, кто продолжает трезвонить вашей маме и требовать продать квартиру, чтобы расплатиться с вашим долгом, разговор короткий: запись, детализация, жалоба в ФССП.
Как только понимаете, что выходите на просрочку, расскажите обо всем родным, близким и руководству на работе. Вас не погладят по голове, но это лучше, чем если кто-то из окружения узнает о ваших долгах от коллекторов. К тому же, вашим близким могут соврать, что вы оставили их номера в качестве контактных и сделали их поручителями по своему кредиту. Лучше сыграть на опережение, тогда люди будут на вашей стороне.
Истории про коктейль Молотова в окно и залитые монтажной пеной звонки остались в прошлом: с принятием все того же ФЗ №230 коллекторы присмирели. Однако у них есть ряд стандартных угроз, которые могут напугать неподготовленного человека. Вот примеры, которые повторяются из разговора в разговор.
«Мы вышлем к вам на адрес выездную группу, которая приедет и опишет ваше имущество в счет долга». Никаких выездных групп у МФО нет. Держать у себя на балансе здоровых лбов, платить им зарплату, проезд и командировочные ради взыскания 5000 рублей никто не будет. У крупных банков есть выездные сотрудники, которые могут прийти домой к должнику и вручить уведомление о долге, но не более. Помните, что вы не обязаны кого-либо пускать в квартиру, а если этот кто-то слишком настойчиво ломится к вам в дверь, вызывайте полицию. Описывать имущество имеют право только приставы и только по решению суда.
«Мы испортим вашу кредитную историю, и ваши родственники десять лет не смогут брать кредиты». Ваша кредитная история уже испорчена, так что вам волноваться не о чем. Слова про родственников тоже пустые: на них такие ситуации не влияют.
«Вас не возьмут ни на одну работу». Кредитную историю проверят, если вы устраиваетесь в банк или на какую-то работу, связанную с серьезной материальной ответственностью. В остальных случаях ваши долги никого интересовать не будут. Да, если вашего текущего начальника будут атаковать коллекторы, у вас могут быть проблемы. Но тут смотрите выше — играйте на опережение.
«Мы пожалуемся в органы опеки, и у вас отберут детей» — тоже пустая угроза.
«Мы привлечем вас к уголовной ответственности». Коллекторы любят пугать нерадивых заемщиков статьями 177 и 159.1 УК РФ. Статья 177 звучит как «злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности». Грозит она только тем, у кого долгов более чем на 250 тысяч и кто уклоняется от оплаты после решения суда. 159.1 — мошенничество в сфере кредитования. Если вы не предоставляли поддельных справок и вносили хоть какие-то платежи по кредиту, вам она тоже не грозит. Да, если МФО напишет в полицию заявление (такое бывает), то участковый обязан будет вас вызвать. Но все ограничится объяснительной и отказом в возбуждении уголовного дела. Да, были прецеденты, когда люди привлекались по 159.1 по заявлению от МФО, но они сами признавались в том, что вносили ложные сведения. Итог — 100 часов общественных работ. Но повторюсь, кредиты и займы лежат в плоскости гражданско-правовых отношений, ваша задача — самостоятельно не приписать себе те грехи, которые вы не совершали.
Если вы не можете общаться с коллекторами спокойно, поставьте на телефон блокиратор звонков (приложение «Не бери трубку») и живите спокойно. Если вы можете взять себя в руки, то общайтесь достойно, корректно и без страха. Помните: долги надо возвращать, но обе стороны должны действовать строго в рамках закона.
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