Петербургский программист с ДЦП, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2019 Иван Бакаидов выиграл грант на развитие своего приложения LINKa — оно разработано с целью помочь людям, которые имеют проблемы с речью. 1 миллион рублей он получил в рамках конкурса, организованного Юрием Дудем совместно с «Л'Этуаль».
Программист с ДЦП Иван Бакаидов выиграл грант на развитие своего приложения для людей с проблемами речи
«Невероятно вдохновляющая история из Питера. Иван Бакаидов — программист с ДЦП. Чтобы помочь себе и другим людям с нарушениями речи полноценно общаться и понимать друг друга, он делает специальные бесплатные приложения. Ими уже пользуется около 700 человек, а сможет пользоваться — при адекватной финансовой и информационной поддержке — гораздо больше», — написал Дудь в своем Instagram.
Приложение LINKa, разработанное петербургским программистом с ДЦП Иваном Бакаидовым, создано для тех, кто имеет трудности с моторикой рук и не попадает в мелкие кнопки клавиатуры.
Напомним, ранее Иван Бакаидов запустил вместе со своими друзьями интернет-магазин социальности. Они продают футболки, надписи на которых высмеивают стереотипы о людях с инвалидностью. А летом 2019 года Иван запустил благотворительую акцию #КилометрыВРублиДобра. Каждый день он проезжал определенное количество километров на велосипеде и делился результатами в соцсетях, тем самым призывая жертвовать в различные благотворительные организации столько рублей, сколько эквивалентно пройденному маршруту.
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