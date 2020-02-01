В субботу, 1 февраля, открыли приём заявок на грант имени Андрея Павленко для документалистов и журналистов, рассказывающих о людях, борющихся с онкологией. Об этом заявили на странице проекта «Жизнь человека» в социальной сети «ВКонтакте».
Открылся прием заявок на грант имени Андрея Павленко
По словам организаторов, грант был создан вместе с Павленко для того, чтобы информировать пациентов о лечении онкологии. «Он хотел, чтобы и после его ухода, это дело продолжало жить», — добавляют они.
Подобные материалы должны выходить не только в центральных городах, но и в регионах России, отмечают они и призывают всех желающих «открыто говорить о проблемах лечения онкологии и влиять на изменение ситуации на местах» откликнуться.
Заявки на грант будут собирать с 1 по 20 февраля, а первый отчет о потраченных средствах опубликуют уже 5 февраля.
Ранее Санкт-Петербургский государственный университет учредил стипендию имени онколога Андрея Павленко. Также университет создал грант его имени, который будет выдаваться на научные исследования в области онкологии.
Напомним, хирург-онколог Андрей Павленко, который боролся с раком желудка с 2018 года, скончался утром пятого января. Перед смертью врач записал видеообращение, в котором рассказал о создании гранта от издания «Таких дел» имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые будут правдиво рассказывать о борьбе людей с онкологическими заболеваниями. Послушайте последнюю главу подкаста Павленко «Жизнь человека», в котором он рассказал о любви к Петербургу, прогрессировании рака и сторонниках альтернативной медицины.
Несколько дней назад Андрей Павленко оставил на своей странице в Facebook прощальное письмо. В нем он признал, что шансов на победу раковой опухоли у него нет. «Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения – не опускайте руки!» – написал он.
Его похоронили вчера, 6 января, на Киновеевском кладбище в Петербурге.
Весной 2018 года онкологу диагностировали рак желудка. Он до последнего боролся с болезнью, вел видеодневник «Жизнь человека» о своем лечении в рамках масштабного медиапроекта «Такие дела» и не прекращал работать. Хирург также открыл собственную благотворительную организацию CancerFund, первым проектом которой стало обучение докторов из онкологических стационаров общению с пациентами.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.