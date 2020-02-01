Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза – спустя 47 лет пребывания в нем. Brexit произошел в 23:00 по лондонскому времени 31 января (02:00 мск 1 февраля). Об этом сообщает ТАСС.
Великобритания официально вышла из состава ЕС
Возле здания Европейского совета в Брюсселе сняли британский флаг. Со всех зданий в Великобритании также планируют убрать флаг Евросоюза. Главные празднования развернулись на Парламентской площади. При этом здание правительства в столице Шотландии в этот день было подсвечено синим и желтым цветом в знак протеста, поскольку 60% шотландцев на референдуме 2016 года проголосовали против Brexit. Тем не менее большинство жителей королевства одобрили выход из объединения – 52% против 48%. Следующие 3,5 года Великобритания и ЕС договаривались об условиях Брекзита.
Добавим, что ЕС выступил с официальным заявлением. «Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед», — подчеркивается в сообщении.
Однако переходный период будет длиться до конца 2020 года, в течение которого Великобритания будет членом единого рынка и таможенного пространства. Это необходимо для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit.
Ранее, 25 января, Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Брекзит был запланирован еще в марте 2019 года, но процедуру несколько раз откладывали из-за несогласия парламента и правительства об условиях.
Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства 8 января. Они заявили, что больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но при этом продолжат поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».
Уже 11 января Меган Маркл заключила контракт с Disney, в рамках которого все заработанные средства будут направлены в благотворительную организацию. На следующий день, 12 января, королева Великобритании Елизавета II вызвала старших членов королевской семьи на личные переговоры с целью обсудить будущее Сассекса. Тогда представители двора заявляли, что «нет никакой надежды на то, что будет достигнуто заключение на встрече». Однако Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу, герцогиню Сассекскую Меган Маркл в желании начать «новую жизнь».
Своими королевскими титулами принц Гарри и Меган Маркл не будут пользоваться с весны 2020 года.
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