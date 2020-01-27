Владимир Лисовский: «Бомба попала в наш дом, но не взорвалась — кому-то было нужно, чтобы я стал профессором Академии художеств»

В 1941 году вам было семь лет. У вас много воспоминаний, связанных с блокадой?

Да, довольно много. Помню, как 8 сентября, в первый день блокады, была тревога, и загорелись Бадаевские склады – мы с балкона видели огромную тучу черного дыма. Нам, мальчишкам, было интересно наблюдать за аэростатами заграждения – они базировались по всему городу, время от времени их поднимали вверх. Первый воздушный бой над городом я увидел из своего дома на улице Пестеля: маленькие самолеты метались в воздухе по непонятным траекториям, трещали выстрелы. Вскоре появилось ощущение постоянного голода. В школе нас пытались подкармливать: в физкультурном зале организовали столовую, куда мы ходили сначала на большой перемене, а потом еда стала заменять занятия. Еще позже начали выдавать небольшие пайки, я их приносил домой. Однажды каждому ученику дали по банке сгущенного молока – это была абсолютная невидаль. Было холодно, я лежал в кровати, накрытый горой одеял. Очень хотелось попробовать лакомство, и, когда в комнате никого не оказалось, я вылез из-под одеял, бросился к столу, где стояла банка, и, торопясь, проглотил пару ложечек – понимал, что это настоящее воровство, но совладать с собой никак не смог.

Что помогло пережить самую страшную первую блокадную зиму?

Что осталось у меня в памяти? Мы ели котлеты из лебеды, жаренные на олифе, казавшиеся необычайно вкусными, готовили студень из столярного клея – я попробовал его только один раз и больше никогда не ел. Когда жил с бабушкой в бомбоубежище в здании, где сейчас находится кинотеатр «Родина», в рацион входил дрожжевой суп, который даже тогда вызывал отвращение. Мои родители были в разводе, так что кормили меня в двух квартирах – это, вероятно, и помогло мне выжить. Между домами (один был на улице Пестеля, другой на Невском) я ходил по Моховой улице – как тогда меня отпускали в эти путешествия одного, до сих пор не понимаю.

Однажды я увидел старуху, которая сидела на стуле в парадной с открытой дверью на противоположной стороне улицы и манила меня пальцем – я страшно перепугался и убежал (разговоры о том, что детей ловили и съедали, слышать уже приходилось). А в другой раз, возвращаясь с Невского по Фонтанке, на мосту у Инженерного замка я наткнулся на два лежавших рядом трупа, завернутых в простыни. Вокруг не было ни души – только пустынный обледеневший город и мрачный Летний сад. Эта жуткая картина до сих пор хранится в памяти.

Тогда же, зимой или поздней осенью 1941 года, в наш дом попала бомба. Прозвучал сигнал тревоги, бабушка начала меня одевать, и в этот момент здание закачалось. А после – тишина. Позже, рассказывая об этом происшествии своим приятелям, я прихвастывал и придумывал, что успокаивал бабушку рассудительными словами: «Чего торопиться, бомба попала, но не взорвалась, не беспокойся». Таких слов, конечно, не было, но бомба весом в тонну действительно не взорвалась, пробив все этажи в каких-то 15-20 метрах от нашей комнаты (вскоре специальная бригада извлекла ее из подвала, этот блокадный эпизод зафиксирован в кинохронике, иногда воспроизводимой и теперь). Видимо, кому-то нужно было, чтобы, оставшись живым, я много позже стал профессором Академии художеств! Как-то в доме напротив нашего произошел страшный пожар – пожарные открыли гидранты, вода вытекала прямо на мостовую, и почти вся улица Пестеля покрылась толстым льдом. В нем потом делали колодцы, чтобы добывать воду, а на их стенках можно было видеть разноцветные слои, оставленные мусором и нечистотами, – как в геологических раскопках.

Когда жил с бабушкой в бомбоубежище в здании, где сейчас находится кинотеатр «Родина», в рацион входил дрожжевой суп, который даже тогда вызывал отвращение

В августе 1942 года меня отправили в эвакуацию через Ладожское озеро. Слава богу, обошлось без нападения вражеских самолетов, мы достигли другого берега, и начался длинный и трудный путь в Казахстан. В начале этого пути, в вагоне-теплушке, набитом эвакуированными, моя бабушка умерла прямо у меня на глазах. После двух лет жизни в эвакуации, в августе 1944 года, я вернулся в Ленинград, а в 1945-м мама забрала меня в Москву – там я окончил школу, а после вернулся в Ленинград, чтобы поступить в Кораблестроительный институт. Несмотря на все пережитые здесь невзгоды и страхи, мне очень хотелось возвратиться на свою «малую родину».

Я, как и вы, до того, как заняться краеведением, много лет работал в ЦНИИ им. Крылова (сейчас он называется «Крыловский государственный научный центр»). Уволился оттуда недавно. А что в свое время вас побудило кардинально сменить сферу деятельности?

Я думаю, в этом виноваты гены: в роду у меня три поколения архитекторов, так что нечто архитектурное внутри сидело. В детстве я много рисовал – в основном дома, но только для себя. Архитектора из меня не получилось, а вот историком зодчества все-таки стал. Еще в 1960 году, задолго до ухода из ЦНИИ им. Крылова, я поступил в Институт имени Репина на заочное отделение факультета истории искусств. Когда мой учитель, а ныне профессор, заведующий кафедрой Андрей Львович Пунин предложил мне занять должность научного сотрудника в отделе архитектуры музея Академии художеств, долго не раздумывал и поменял профессию. Именно он увлек меня занятиями историей архитектуры, а моя дипломная работа была о «северном модерне» в Петербурге.