Помощник президента и автор концепции «суверенной демократии» Владислав Сурков ушел с госслужбы

Владислав Сурков занял пост помощника президента в сентябре 2013 года. Он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а в последнее время занимался регулированием ситуации на Украине. Считается, что он ввел в широкий оборот термин «суверенная демократия» — концепции, подразумевающей независимость России от внешнего мира и в то же время борьбу с инакомыслием в стране.