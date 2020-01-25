Помощник президента Владислав Сурков покинул госслужбу. Об этом рассказал в Telegram близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Помощник президента и автор концепции «суверенной демократии» Владислав Сурков ушел с госслужбы
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Фото: "Википедия"
«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал он. Как сообщил директор Центра политической конъюнктуры, Сурков решил уйти с поста из-за «смены курса на украинском направлении».
По информации главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, украинским направлением в администрации президента займется бывший вице-премьер Дмитрий Козак.
Однако указ об отставке Суркова пока отсутствует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что «слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит».
Владислав Сурков занял пост помощника президента в сентябре 2013 года. Он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а в последнее время занимался регулированием ситуации на Украине. Считается, что он ввел в широкий оборот термин «суверенная демократия» — концепции, подразумевающей независимость России от внешнего мира и в то же время борьбу с инакомыслием в стране.
До этого с декабря 2011 года Сурков был заместителем председателя правительства, а с мая 2012-го по май 2013 года — руководителем аппарата правительства.
Напомним, 15 января правительство России в нынешнем составе подало в отставку. Дмитрий Медведев покинул пост премьер-министра страны, тогда же Владимир Путин предложил на эту должность главу федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января он был назначен председателем правительства России, а уже 21 января сформировал новое правительство.
Президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Закон о внесении поправок в Конституцию Российское Федерации могут принять «до исхода весны», после чего будет проведено всенародное голосование — референдум. В рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию вошли 75 человек, уже сейчас они предложили изменить 14 статей Основного закона.
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