Владимир Мединский назначен помощником президента России

Владимир Мединский был назначен на пост министра культуры в 2012 году. Под его руководством Минкультуры предложило разработать поправки в Налоговый кодекс, снижающих налоговую нагрузку на учреждения культуры и искусства. В 2019 году «Единая Россия» официально высказала недовольство работой министерства — вопросы вызывали эффективность финансирования кинематографа и выдача прокатных удостоверений.

В ноябре 2019 года Мединский раскритиковал деятельность Фонда кино, заявив, что учреждение и профильный департамент Министерства культуры РФ неэффективно продвигают российское кино в малых городах страны и за рубежом. А ранее экс-глава Минкультуры сравнил доцента СПбГУ Олега Соколова с «Джокером» Тодда Филлипса. По словам министра, раньше всех интересовало только его мнение о фильме, а теперь — о Соколове. «Если вам так нравился «Джокер», то почему не нравится Соколов?», — задал в ответ риторический вопрос министр культуры.

15 января правительство России в нынешнем составе подало в отставку. Дмитрий Медведев покинул пост премьер-министра страны, тогда же Владимир Путин предложил на эту должность главу федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января он был назначен председателем правительства России, а уже 21 января сформировал новое правительство.

Президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Закон о внесении поправок в Конституцию Российское Федерации могут принять «до исхода весны», после чего будет проведено всенародное голосование — референдум. В рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию вошли 75 человек, уже сейчас они предложили изменить 14 статей Основного закона.