Акт премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об «Брекзите» был подписан королевой Елизаветой II сегодня, 23 января. Из состава Евросоюза Соединенное Королевство выйдет 31 января — спустя почти год после того, как был запланирован.

Выход Великобритании из Европейского союза, сокращенно «Брекзит», был запланирован еще в марте 2019 года, но процедуру несколько раз откладывали из-за несогласия парламента и правительства об условиях. Основанием для выхода послужил результат консультативного референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9 % проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза.

В декабре 2019 года Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона, выступающего за ускоренный «Брекзит», одержала победу на парламентских выборах — уже 9 января 2020 года Палатой общин законопроект был одобрен. Документ о выходе Великобритании из состава Евросоюза подпишут руководители Европейского совета и Еврокомиссии 24 января на церемонии в Брюсселе.

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства 8 января. Они заявили, что больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но при этом продолжат поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

Уже 11 января Меган Маркл заключила контракт с Disney, в рамках которого все заработанные средства будут направлены в благотворительную организацию. На следующий день, 12 января, королева Великобритании Елизавета II вызвала старших членов королевской семьи на личные переговоры с целью обсудить будущее Сассекса. Тогда представители двора заявляли, что «нет никакой надежды на то, что будет достигнуто заключение на встрече». Однако Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу, герцогиню Сассекскую Меган Маркл в желании начать «новую жизнь».

Своими королевскими титулами принц Гарри и Меган Маркл не будут пользоваться с весны 2020 года.