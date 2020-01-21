21 января стал известен новый состав правительства России. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, ранее занимавший должность помощника президента страны, вице-премьерские посты сохранили Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев. Руководителем аппарата правительства в статусе вице-премьера назначен Дмитрий Григоренко. Также вице-премьерами назначены глава Росреестра Виктория Абрамченко, замглавы ФНС Алексей Оверчук, заместитель мэра Москвы по градостроительству Марат Хуснуллин и председатель правления «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.

На своих местах остались Сергей Лавров (министр иностранных дел), Сергей Шойгу (министр обороны), Александр Новак (министр энергетики), Владимир Якушев (ЖКХ), Дмитрий Кобылкин (природные ресурсы), Евгений Зиничев (глава МЧС), Владимир Колокольцев (МВД). Покинет пост министра культуры Владимир Мединский, его заменит глава департамента кино Ольга Любимова. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сместил Ольгу Васильеву с поста министра просвещения. Замминистра финансов Антон Котяков стал министром труда, руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко стал министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой.

Олег Матыцин (президент Международной федерации студенческого спорта) — министр спорта. Губернатор Пермского края Максим Решетников — министр экономического развития. Новым главой Минкомсвязи назначен вице-президент «Ростелекома» Максут Шадаев, министр науки и высшего образования — Валерий Фальков, ректор ТюмГУ. Министр финансов — бывший вице-премьер Антон Силуанов, глава Минюста тоже пришел из вице-премьеров — это Константин Чуйченко.

Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко ушли из правительства.