Рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию предложила изменить 14 ее статей

Письмо с предварительными поправками в Конституцию РФ отправлено президенту Владимиру Путину сегодня, 20 января. Авторы письма предлагают изменить 14 статей закона: 75, 78, 79 (глава «Федеральное устройство»), 81, 83 (глава «Президент РФ»), 97, 102, 103 (глава «Федеральное собрание»), 110, 114 (глава «Правительство РФ»), 119, 125, 129 (глава «Судебная власть и прокуратура») и статью 132 (глава «Местное самоуправление»).

Как отмечают члены рабочей группы, одна из важнейших задач — закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, который в настоящий момент не упоминается в законе. «Считаем, что он [Госсовет] должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм. При этом он не должен повторять роль Совета Федерации», — добавили они.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Для того, чтобы внести соответствующие поправки в Конституцию, Путин предлагает провести всенародное голосование — референдум.

15 января правительство России в нынешнем составе подало в отставку. Дмитрий Медведев покинул пост премьер-министра страны, тогда же Владимир Путин предложил на эту должность главу федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января он был назначен председателем правительства России. 20 января Путин также предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора.

Действующий президент России также распорядился расширить программу материнского капитала. С января 2020 года выплачивать маткапитал начнут после рождения первого ребенка. Другой мерой, направленной на улучшение демографии в России, станут выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей.