Принц Гарри впервые выступил с речью после отказа от королевских титулов герцога и герцогини Сассекских — такое решение он принял вместе со своей женой Меган Маркл. Принц Гарри считает Великобританию своим домом и любимым местом, и «это никогда не изменится», однако «другого выбора на самом деле не было».
«Другого выбора на самом деле не было»: принц Гарри впервые выступил с речью после отказа от королевских титулов
Из заявления принца Гарри:
Великобритания — это мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится. Когда мы с Меган поженились, мы были взволнованы. Мы надеялись, что мы здесь, чтобы служить стране. По этим причинам мне очень грустно, что до этого долго. Решение, которое я принял — это было нелегко. Это были месяцы переговоров после стольких лет трудностей. И я знаю, что не всегда делал все, как надо, но, что касается этого, другого выбора на самом деле не было. Что я хочу пояснить — мы не уходим и мы несомненно не уходим от вас. Мы надеялись продолжить служить королеве, Содружеству наций и моим военным ассоциациям, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно.
Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства 8 января. Они заявили, что больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но при этом продолжат поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».
Уже 11 января Меган Маркл заключила контракт с Disney, в рамках которого все заработанные средства будут направлены в благотворительную организацию. На следующий день, 12 января, королева Великобритании Елизавета II вызвала старших членов королевской семьи на личные переговоры с целью обсудить будущее Сассекса. Тогда представители двора заявляли, что «нет никакой надежды на то, что будет достигнуто заключение на встрече». Однако Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу, герцогиню Сассекскую Меган Маркл в желании начать «новую жизнь».
Своими королевскими титулами принц Гарри и Меган Маркл не будут пользоваться с весны 2020 года.
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