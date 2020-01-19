Чудо случилось. Ястреба с огнестрельным ранением удалось спасти в центре «Сирин»

Напомним, птица сама приползла в их центр за помощью. «Очередная жертва человеческой глупости и жестокости: огнестрельное навылет, осколочный перелом и разрыв мягких тканей», – рассказывает Ольга Шершнева.



Ранее жительница Пушкина спасла ушастую сову. Пернатая сидела на газоне на бульваре Алексея Толстого со сломанным крылом — издалека ее даже приняли за пакет. «Сегодня гуляли с мужем и детьми и с далека увидели что-то непонятное. Муж говорит, смотри, это пакет или кот? Я говорю да нет, неужели сова? Подошли и правда — сова. Со сломаным крылом. В конечном итоге положили ее в коробку и ждали спасателей», — поделилась петербурженка. Сейчас ушастая сова находится в центре реабилитации диких животных «Сирин». Специалисты уверяют — жить пернатая будет, правда, теперь только среди людей.