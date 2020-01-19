Чудо, которого так ждали сотрудники благотворительного фонда реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» , случилось – им удалось спасти ястреба с огнестрельным ранением. Сейчас ему дают антибиотики. Об этом рассказывает 78.ru со ссылкой на ветеринара центра Ольгу Шершневу.
Чудо случилось. Ястреба с огнестрельным ранением удалось спасти в центре «Сирин»
По словам Ольги, состояние птицы сейчас гораздо лучше. Ветеринар отмечает, что ястреб с большой вероятностью будет жить, однако выпускать на волю пернатого еще слишком рано из-за сложного перелома. Для того, чтобы выжить в природе, хищной птице необходимо полностью выздороветь.
Кроме того, поведение ястреба – нервное и беспокойное. «Она себе не помогает, а, наоборот, вредит своим поведением. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — добавила Ольга.
Напомним, птица сама приползла в их центр за помощью. «Очередная жертва человеческой глупости и жестокости: огнестрельное навылет, осколочный перелом и разрыв мягких тканей», – рассказывает Ольга Шершнева.
Ранее жительница Пушкина спасла ушастую сову. Пернатая сидела на газоне на бульваре Алексея Толстого со сломанным крылом — издалека ее даже приняли за пакет. «Сегодня гуляли с мужем и детьми и с далека увидели что-то непонятное. Муж говорит, смотри, это пакет или кот? Я говорю да нет, неужели сова? Подошли и правда — сова. Со сломаным крылом. В конечном итоге положили ее в коробку и ждали спасателей», — поделилась петербурженка. Сейчас ушастая сова находится в центре реабилитации диких животных «Сирин». Специалисты уверяют — жить пернатая будет, правда, теперь только среди людей.
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