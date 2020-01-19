Принц Гарри и Меган Маркл с весны 2020 года больше не будут выполнять королевские обязанности и лишатся титула «Ваше Королевское Высочество», пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.
Принц Гарри и Меган Маркл не будут пользоваться королевскими титулами с весны 2020 года
«Герцог и герцогиня более не будут именоваться «Их Королевские Высочества», поскольку не будут более являться работающими членами королевской семьи. Герцог и герцогиня изъявили желание выплатить расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, который останется их домом в Британии», – отмечается в сообщении дворца. Кроме того, принц Гарри и Меган больше не получат общественные средства на «выполнение королевских обязанностей» и не будут представлять королеву на официальных мероприятиях.
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@sussexroyal
«Герцог и герцогиня Сассекские благодарны Ее Величеству и королевской семье за их поддержку сейчас, когда они начинают новый этап своей жизни. Согласно договоренностям, они понимают, что должны отойти от королевских обязанностей, в том числе от официальных военных церемоний… С благословения королевы герцог и герцогиня продолжат поддерживать патронируемые ими организации и ассоциации», – добавляют в заявлении дворцы. При этом принц Гарри и Меган Маркл пообещали «делать все, что в их силах, чтобы продолжать поддерживать ценности Ее Величества».
«После многомесячных разговоров и недавних обсуждений я рада, что мы вместе сумели найти конструктивный путь вперед для моего внука и его семьи… Гарри, Меган и Арчи всегда останутся очень любимыми членами моей семьи. Я понимаю трудности, которые они испытали в результате большого внимания к ним в последние два года, и поддерживаю их желание вести более независимую жизнь», –заявила Елизавета Вторая.
Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства 8 января. Они заявили, что больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но при этом продолжат поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».
Уже 11 января Меган Маркл заключила контракт с Disney, в рамках которого все заработанные средства будут направлены в благотворительную организацию. На следующий день, 12 января, королева Великобритании Елизавета II вызвала старших членов королевской семьи на личные переговоры с целью обсудить будущее Сассекса. Тогда представители двора заявляли, что «нет никакой надежды на то, что будет достигнуто заключение на встрече». Однако Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу, герцогиню Сассекскую Меган Маркл в желании начать «новую жизнь».
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