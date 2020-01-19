Принц Гарри и Меган Маркл не будут пользоваться королевскими титулами с весны 2020 года

«Герцог и герцогиня Сассекские благодарны Ее Величеству и королевской семье за их поддержку сейчас, когда они начинают новый этап своей жизни. Согласно договоренностям, они понимают, что должны отойти от королевских обязанностей, в том числе от официальных военных церемоний… С благословения королевы герцог и герцогиня продолжат поддерживать патронируемые ими организации и ассоциации», – добавляют в заявлении дворцы. При этом принц Гарри и Меган Маркл пообещали «делать все, что в их силах, чтобы продолжать поддерживать ценности Ее Величества».