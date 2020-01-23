Евгения Степанова: «До сих пор перед глазами: из-за снаряда — половина дома есть, а второй нет»

Тебе было два года, когда началась война. Что ты помнишь?

Я многое запомнила, хоть и маленькая была. Папа ушел на фронт, мама рыла окопы — в Ленинграде я осталась с бабушкой. У меня еще были брат и сестра, они погибли в блокаду. Мы не ходили в бомбоубежище, и во время налетов, когда было страшно, я жалась к бабушке, пряталась в нее… Однажды снаряд попал в соседний дом. До сих пор словно фотография перед глазами — половина дома есть, а второй нет. Когда пришло известие, что прорвали блокаду, мы с бабушкой за ручку от дома на улице Жуковского бежали через Марсово Поле до набережной Невы — она меня поставила на парапет, и мы смотрели салют. Я очень боялась расстаться с бабушкой, но так и случилось — она попала в больницу, а я — в детский дом, с ним меня эвакуировали в Барнаул. Ехали долго — через Ладогу, потом — на поезде и в конце — на пароме. Многие дети под конец были настолько истощены, что не могли идти ножками, нас несли на руках. Многие не доехали. С нами очень хорошо обращались воспитатели, нянечки — столько любви и заботы от них было! Когда эшелон шел обратно в Ленинград, одна воспитательница меня обнимала и говорила: «Если родные тебя не найдут, я тебя возьму к себе».

Но нашли?

Папа меня разыскал, еще будучи на фронте. Возвращали в Ленинград не всех — только тех, кого нашли родители, а четырнадцатилетних подростков оставляли в Сибири, чтобы подрастала трудовая сила. Я вернулась в победный 1945-й. Жила снова с бабушкой — мама уехала в Архангельск к новому мужу, папа тоже завел другую семью.