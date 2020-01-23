В каждом январском номере «Собака.ru» рассказывает о горожанах, переживших блокаду Ленинграда. Двукратная чемпионка СССР по прыжкам в воду вернулась в спорт в шестьдесят лет — и с тех пор собрала десятки золотых медалей. Своей внучке, экологу Екатерине Степановой, она рассказала о том, как быть в форме в восемьдесят.
Евгения Степанова: «До сих пор перед глазами: из-за снаряда — половина дома есть, а второй нет»
Тебе было два года, когда началась война. Что ты помнишь?
Я многое запомнила, хоть и маленькая была. Папа ушел на фронт, мама рыла окопы — в Ленинграде я осталась с бабушкой. У меня еще были брат и сестра, они погибли в блокаду. Мы не ходили в бомбоубежище, и во время налетов, когда было страшно, я жалась к бабушке, пряталась в нее… Однажды снаряд попал в соседний дом. До сих пор словно фотография перед глазами — половина дома есть, а второй нет. Когда пришло известие, что прорвали блокаду, мы с бабушкой за ручку от дома на улице Жуковского бежали через Марсово Поле до набережной Невы — она меня поставила на парапет, и мы смотрели салют. Я очень боялась расстаться с бабушкой, но так и случилось — она попала в больницу, а я — в детский дом, с ним меня эвакуировали в Барнаул. Ехали долго — через Ладогу, потом — на поезде и в конце — на пароме. Многие дети под конец были настолько истощены, что не могли идти ножками, нас несли на руках. Многие не доехали. С нами очень хорошо обращались воспитатели, нянечки — столько любви и заботы от них было! Когда эшелон шел обратно в Ленинград, одна воспитательница меня обнимала и говорила: «Если родные тебя не найдут, я тебя возьму к себе».
Но нашли?
Папа меня разыскал, еще будучи на фронте. Возвращали в Ленинград не всех — только тех, кого нашли родители, а четырнадцатилетних подростков оставляли в Сибири, чтобы подрастала трудовая сила. Я вернулась в победный 1945-й. Жила снова с бабушкой — мама уехала в Архангельск к новому мужу, папа тоже завел другую семью.
Как ты занялась прыжками в воду?
Мы с подругой по лестничной клетке пошли гулять и зашли в бассейн «Юность» на улице Правды — просто так. Там был набор в разные секции, решили попробовать. Сделали упражнения, с тумбочки нырнули — и моя будущая тренер Анастасия Кондратьевна Милькевич отобрала меня на прыжки в воду. Занималась я уже по другому адресу — в «Радуге» на Большой Разночинной. Через год поехали на первые соревнования в Киев на «Матч городов» — заняла восьмое место. А еще через год выиграла чемпионат СССР и попала в сборную. Я первая в стране сделала «Прыжок Тарасова» — с десятиметровой вышки, со стойки на кистях, с оборотом назад. Два года подряд, в 1955-м и 1956-м, за счет него становилась чемпионкой Советского Союза.
Почему же ты бросила спорт?
Вышла замуж, другие вещи стали важнее. Я с мужем своим, Борисом Андреевичем, познакомилась еще во время школьных каникул после восьмого класса — в деревне на речке. Во время VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, когда впервые в СССР приехали спортсмены из разных стран, у меня появился друг из Франции, Мишель, который полгода уговаривал меня приехать к нему, но я отказывалась, потому что уже с Борей дружила. Мы долго встречались и в 1959-м поженились, потом отпраздновали золотую свадьбу. Он у меня увлекался водно-моторным спортом, был чемпионом СССР.
Правда, что он был против твоего возвращения в спорт в шестьдесят лет?
Это дорого было, а жилось нам непросто. Дети выросли, я вышла на пенсию — и захотела не просто вернуться в спорт, а поехать на чемпионат Европы 1999 года среди ветеранов в Австрию. Но ты созвонилась с организаторами, рассказала все, и нам сказали: «Берите только билеты, об остальном не волнуйтесь». И мы поехали — австрийский профессор-меценат нас встретил, поселил у себя дома, возил по музеям, развлекал. Первый же чемпионат я выиграла. Мне всегда хотелось не просто соревноваться, но и выигрывать. Конечно, не всегда занимала первые места, вторые тоже случались… Третьих не было. Увидев, что идут победы, муж и сын начали одобрять мое увлечение, даже гордились. Долгое время я не пропускала ни одного года, ни одной медали, но теперь уже хочу ездить только на те соревнования, которые мне интересны. Мне восемьдесят один год, я двадцать лет в ветеранском спорте. Сначала было много конкуренток, а сейчас только две остались, из Австрии и из Англии. С кем соревноваться? Англичанку я в гости приглашала — она у меня неделю жила, я ей купила билеты во все театры рядом с домом — она уезжала очень довольная, но я ей сразу сказала, что к ней не поеду. Характер их холодный английский мне не близок. Мы, русские, — другие, из нас доброта просто выплескивается.
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Двукратная чемпионка СССР по прыжкам в воду Евгения Степанова и ее внучка эколог Екатерина позируют нам в «Астории», где вся семья Степановых отметила юбилей Евгении Васильевны
Кем ты работала?
Я окончила институт Лесгафта, работала сначала в СКА тренером, потом в бассейне прямо на Невском, в Петрикирхе, — там научила плавать и папу твоего, и тебя. Была учителем физкультуры в кооперативном техникуме, в отеле «Астория» инструктором по спорту — проводила производственную гимнастику, секции организовывала, соревнования. Раньше для того чтобы получить второе образование, нужно было спрашивать разрешения в министерстве — мне его дали, и я окончила строительный техникум на Исаакиевской площади и работала инженером по наладке систем вентиляции и кондиционирования.
Как у тебя строятся тренировки?
Занимаюсь два раза в неделю в бассейне минут по сорок — прыгаю то с трех метров, то с пяти. В зал ходить уже перестала. Разминку провожу дома, минут пятнадцать каждый день — подтягиваюсь, ноги поднимаю, растяжкой занимаюсь.
Не жалеешь, что так рано ушла из спорта?
Я ни о чем не жалею, я счастливый человек. То, что меня не терзали на олимпиадах, помогло мне сохранить здоровье — и сейчас я живу полной насыщенной жизнью.
Текст: Виктория Пятыгина
Фото: Михаил Вильчук
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