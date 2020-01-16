План реализации положений послания президента России Федеральному собранию, которое прошло 15 января, будет утвержден 21 января на заседании Совета палаты. Сами законопроекты по поправкам в Конституцию, предположительно, будут внесены на рассмотрение Госдумы в феврале-марте 2020 года.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Для того, чтобы внести соответствующие поправки в Конституцию, Путин предлагает провести всенародное голосование — референдум.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о проведении референдума: В данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования. Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом.

Действующий президент России также распорядился расширить программу материнского капитала. С января 2020 года выплачивать маткапитал начнут после рождения первого ребенка. Другой мерой, направленной на улучшение демографии в России, станут выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей.

В ответ на предложения президента в этот же день правительство России в нынешнем составе подало в отставку, в связи с чем Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. На должность премьер-министра страны президент рассматривает кандидатуру главы федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Позже о намерении стать новым министром просвещения России заявил петербургский учитель истории и обществознания Кирилл Загустин.