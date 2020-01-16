Клишас, Мацуев и Пиотровский вошли в рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Сопредседателями рабочей группы для подготовки внесения поправок в Конституцию РФ назначены председатели Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева. В группу, в частности, вошли спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, предприниматель Наталья Касперская, режиссер Карен Шахназаров и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Для того, чтобы внести соответствующие поправки в Конституцию, Путин предлагает провести всенародное голосование — референдум.

В ответ на предложения президента в этот же день правительство России в нынешнем составе подало в отставку, в связи с чем Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. На должность премьер-министра страны президент рассматривает кандидатуру главы федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.