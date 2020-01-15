По новым правилам, с 1 января 2020 года при рождении первого ребенка будут выплачивать 466 617 рублей, при рождении второго — 616 617 рублей, а при рождении третьего ребенка государство выплатит за семью 450 тысяч рублей взятого ей ипотечного кредита.

Путин также предложил увеличить сумму выплат при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей, после чего ежегодно их индексировать. Таким образом, общая сумма материнского капитала для семей с двумя детьми составит 616 тысяч 617 рублей.

Обновленная программа материнского капитала в России будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года для того, чтобы создать «стройную и масштабную систему поддержи семей». «Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей», — добавил Путин.

Другой мерой, направленной на улучшение демографии в России, станут выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей. В 2020 году им будут выплачивать по 5,5 тысяч рублей ежемесячно, а с 2021 года — по 11 тысяч.