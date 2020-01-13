Елизавета II поддержала принца Гарри и Меган Маркл в решении быть независимыми от государства

«Наша семья полностью поддерживает желание Гарри и Меган начать новую жизнь в статусе молодой семьи. Хотя мы предпочли бы, чтобы они остались выполнять обязанности членов королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь частью моей семьи», — говорится в официальном заявлении Елизаветы II

В ближайшее время должен наступить «переходный период», в ходе которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время как в Канаде, так и в Великобритании. «Это сложный вопрос, который моя семья должна решить, и еще предстоит проделать определенную работу, но я попросила принять окончательное решение в ближайшие дни», — добавила королева.