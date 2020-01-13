Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу, герцогиню Сассекскую Меган Маркл в желании начать «новую жизнь». По заявлению королевы, которое публикует Букингемский дворец, Гарри и Мэган «ясно дали понять», что хотят быть независимыми от государственных средств.
Елизавета II поддержала принца Гарри и Меган Маркл в решении быть независимыми от государства
-
@theroyalfamily
«Наша семья полностью поддерживает желание Гарри и Меган начать новую жизнь в статусе молодой семьи. Хотя мы предпочли бы, чтобы они остались выполнять обязанности членов королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь частью моей семьи», — говорится в официальном заявлении Елизаветы II
В ближайшее время должен наступить «переходный период», в ходе которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время как в Канаде, так и в Великобритании. «Это сложный вопрос, который моя семья должна решить, и еще предстоит проделать определенную работу, но я попросила принять окончательное решение в ближайшие дни», — добавила королева.
Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства 8 января. Они заявили, что больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но при этом продолжат поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».
Уже 11 января Меган Маркл заключила контракт с Disney, в рамках которого все заработанные средства будут направлены в благотворительную организацию. На следующий день, 12 января, королева Великобритании Елизавета II вызвала старших членов королевской семьи на личные переговоры с целью обсудить будущее Сассекса. Тогда представители двора заявляли, что «нет никакой надежды на то, что будет достигнуто заключение на встрече».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.