Андрей Курпатов: «Наше будущее: безработица, виртуализация личной жизни, цифровая зависимость и полное разделение мира на умных и глупых»

Вы ведете интеллектуальный кластер «Игры разума», выпускаете целую серию книг «Академия смысла» — как вы настроили собственную систему, чтобы все успевать? У вас бывают приступы прокрастинации?

Когда меня спрашивают: «Как вы всё успеваете?», я честно отвечаю: «А я и не успеваю». Это правда. Вы еще не упомянули Лабораторию нейронаук, которую я возглавляю в Сбербанке, а там и правда у нас нагрузка огромная.

На прокрастинацию просто нет времени, а то я бы с удовольствием попрокрастинировал какое-то время. Но это шутка, конечно. На самом деле, никакой прокрастинации не существует. Это не болезнь, а просто красивое слово. В основе такого «откладывающего» поведения — нормальный психический механизм экономии. Наш мозг существо прожорливое, и эволюция настроила его таким образом, чтобы, встречаясь с двумя задачами, он прежде решал ту, что проще. Вот и получается, что человек постоянно стоит перед выбором — заниматься делом или, допустим, листать ленту в соцсетях. Листать ленту — это тоже задача, и проще, чем работать над проектами и вообще что-то делать в реальности. Поэтому у нас так быстро формируется цифровая зависимость, а дела простаивают. Но главная проблема не в этом. Проблема в том, что большинство людей, жалующихся на прокрастинацию, просто не имеют дела в реальности, не знают, куда приложить свои силы, боятся серьезно за что-то взяться и потерпеть поражение. И дальше «прокрастинация» оказывается удобным оправданием — мол, это я не бездельничаю, а болею.

Что самое действенное вы бы посоветовали для повышения личной эффективности?

Мой рецепт прост, и я называю его — «социальное давление». Суть в том, что если твое дело нужно другим людям и они ждут результата, у тебя появляется ответственность перед ними, тебе просто приходится все успевать. Ну или почти все. От меня постоянно чего-то ждут: помощи, решения какой-то проблемы, материалов, реакции, встречи, лекции или книгу, наконец. Думаю, что ответственность перед другими людьми, нежелание их подвести — это, по крайней мере, в моем случае — лучший мотивирующий фактор.

Как вы преодолевали установки, заложенные с самого детства воспитанием и верованиями?

В целом у меня хорошее советское воспитание. Конечно, сильно видоизменившееся со временем, но такое — консервативное, что ли. Впрочем, мне это даже нравится. Причем чем дальше, тем больше. Единственно, что, конечно, тяжело далось в свое время — изменение психологического отношения к деньгам. Меня все-таки учили, что бесплатно — это хорошо, а за деньги — аморально. Сейчас, как ни крути, все наоборот: бесплатно — аморально, а за деньги, в целом, логично и правильно.

Каков, по-вашему, действительно успешный человек? Считаете ли вы себя таким?

Сказать, что я успешный человек, — не скажу. Формально да, наверное. Все атрибуты, так сказать, присутствуют. Но успех — это же какой-то финал, успокоенность. А я ее не чувствую, наоборот — у меня много идей и планов, которые я рассчитываю воплотить в жизнь. Потом посмотрим! В своей последней книге «Красная таблетка-2» я как раз рассказываю, что успех — это не конкретные достижения, ведь люди эти достижения так не ощущают. Нам кажется, что успешные люди — «успешны», но сами они про себя так не думают. Внутри они ощущают каждый свой такой «успех» как вновь поднятую планку, которую придется снова брать. Так что это скорее ужас, нежели успех.