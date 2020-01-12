Издание «Такие дела» планирует создать СМИ об онкологии на средства гранта имени петербургского онколога Андрея Павленко, который боролся с раком желудка с весны 2018 года. Об этом в интервью на радиостанции «Эхо Москвы» рассказал руководитель отдела спецпроектов издания Сергей Карпов и сооснователь портала Митя Алешковский.
«Такие дела» создадут медиа об онкологии на средства гранта имени Андрея Павленко
Как они отмечают, сумма, которую уже пожертвовали на счет гранта имени Андрея Павленко, оказалась гораздо больше ожидаемой. За неделю им удалось собрать 1,3 млн рублей. Организаторы решили половину денег отдать семье Андрея, половину второй половины распределить по грантам, а вторую половину отложить на создание медиа об онкологии «для человека и от человека». Идея о таком медиа ранее обсуждалась с Павленко.
Карпов добавил, что таким образом спецпроект «Жизнь человека» «закончился как документальный и превращается в медиа».
Ранее Санкт-Петербургский государственный университет учредил стипендию имени онколога Андрея Павленко. Также университет создал грант его имени, который будет выдаваться на научные исследования в области онкологии.
Напомним, хирург-онколог Андрей Павленко, который боролся с раком желудка с 2018 года, скончался утром пятого января. Перед смертью врач записал видеообращение, в котором рассказал о создании гранта от издания «Таких дел» имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые будут правдиво рассказывать о борьбе людей с онкологическими заболеваниями. Послушайте последнюю главу подкаста Павленко «Жизнь человека», в котором он рассказал о любви к Петербургу, прогрессировании рака и сторонниках альтернативной медицины.
Несколько дней назад Андрей Павленко оставил на своей странице в Facebook прощальное письмо. В нем он признал, что шансов на победу раковой опухоли у него нет. «Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения – не опускайте руки!» – написал он.
Его похоронили вчера, 6 января, на Киновеевском кладбище в Петербурге.
Весной 2018 года онкологу диагностировали рак желудка. Он до последнего боролся с болезнью, вел видеодневник «Жизнь человека» о своем лечении в рамках масштабного медиапроекта «Такие дела» и не прекращал работать. Хирург также открыл собственную благотворительную организацию CancerFund, первым проектом которой стало обучение докторов из онкологических стационаров общению с пациентами.
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