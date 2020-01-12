В Австралии пострадавшим от лесных пожаров животным доставляют на вертолетах морковь

Напомним, осенью 2019 года в Австралии начались лесные пожары. По состоянию на начало января 2020 года, огонь уничтожил около 10 миллионов гектаров растительности. По подсчетам профессора Сиднейского университета Криса Дикмана, на начало января 2020 года только в штате Новый Южный Уэльс в результате пожаров погибло 800 миллионов животных — тогда как по всей Австралии жертвами стали не менее одного миллиарда.