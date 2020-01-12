В Австралии спасают от голода диких животных, которые пострадали от лесных пожаров – прямо с вертолётов им сбрасывают тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля. Об этом рассказал министр окружающей среды штата Новый Уэльс в Twitter.
В Австралии пострадавшим от лесных пожаров животным доставляют на вертолетах морковь
Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) 11 января 2020 г.
Известно, что акция под названием «Операция скалистый кенгуру» организована австралийской Национальная службой парков и дикой природы. «Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)», — написал Мэтт Кин.
Он также показал фотографию кенгуру, поедающего морковь. «Один счастливый клиент», – добавил Мэтт Кин.
One happy customer 🦘🥕🥕🥕🥕#operationrockwallaby #AustralianFires pic.twitter.com/wtzMgeaX6D— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) 11 января 2020 г.
Напомним, осенью 2019 года в Австралии начались лесные пожары. По состоянию на начало января 2020 года, огонь уничтожил около 10 миллионов гектаров растительности. По подсчетам профессора Сиднейского университета Криса Дикмана, на начало января 2020 года только в штате Новый Южный Уэльс в результате пожаров погибло 800 миллионов животных — тогда как по всей Австралии жертвами стали не менее одного миллиарда.
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