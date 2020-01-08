Принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса членов королевской семьи

Кроме того, жить герцог и герцогиня Сассекских хотели бы в разъездах между Великобританией и США. «Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации», – добавили они.