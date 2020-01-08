Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства. Об этом они заявили в своем Instagram.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса членов королевской семьи
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Они также рассказали, что больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но при этом продолжат поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».
Кроме того, жить герцог и герцогиня Сассекских хотели бы в разъездах между Великобританией и США. «Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации», – добавили они.
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