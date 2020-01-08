Поезд Петербург – Архангельск эвакуировали ночью. Пассажиры стояли два часа на морозе

«По представителям органов было видно, что они сами в шоке от происходящего на их спокойной Вологодской земле. По отрывкам разговоров узнали, что какой-то девушке то ли приснилось, то ли показалось, что именно наш поезд заминирован и случится теракт», – рассказала очевидец Лариса Осипова. По словам пассажирки, после четырех часов утра подали состав к вокзалу, так как он был остановлен до станции, и люди вернулись на свои места.