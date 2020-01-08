В ночь с 7 на 8 января пассажиров поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Архангельск, эвакуировали на станции Сухона пишет портал 29.RU. Как отмечают очевидцы, эвакуация произошла из-за угрозы минирования.
Поезд Петербург – Архангельск эвакуировали ночью. Пассажиры стояли два часа на морозе
«По представителям органов было видно, что они сами в шоке от происходящего на их спокойной Вологодской земле. По отрывкам разговоров узнали, что какой-то девушке то ли приснилось, то ли показалось, что именно наш поезд заминирован и случится теракт», – рассказала очевидец Лариса Осипова. По словам пассажирки, после четырех часов утра подали состав к вокзалу, так как он был остановлен до станции, и люди вернулись на свои места.
По информации «Фонтанки», женщина, остановившая поезд, уже задержана. Стало известно, что пенсионерка, проживающая в Архангельске, находилась в нетрезвом состоянии и в 1:15 сообщила в экстренные службы об опасном предмете в поезде.
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