Патриарх Кирилл считает, что новый законопроект о семейно-бытовом насилии – дань западной моде. Такое мнение он высказал в интервью, вышедшее на телеканале «Россия 1» 7 января, пишет «Интерфакс».
«Дань западной моде»: патриарх Кирилл выступил против законопроекта о семейно-бытовом насилии
«Само понятие «семейно-бытовое насилие» – это нечто, заимствованное со стороны, из-за рубежа», — отмечает он. А авторы законопроекта пытаются скопировать правовые нормы, работающие в зарубежных странах — попали в «зависимость от иностранных новаций». При этом всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия, добавляет патриарх.
«Ведь и в советское время мы проходили через нечто подобное: были различные домовые комитеты, партийные организации, было активное участие участковых. Но разве все эти хорошо организованные инициативы помогали восстановить любовь в семье? Помогали снимать открытые конфликты, которые чаще всего заканчивались разводами и несчастьем?», – пояснил он.
Патриарх Киррил отмечает, что полиция или общественные активисты не восстановят любовь между супругами, поэтому «корень проблемы лежит не вовне, а внутри, в той самой сфере, которой занимается Церковь». Кроме того, патриарх считает «абсолютно невозможным» физическое насилие в семье, где люди привыкли отдавать себя друг другу и жить интересами друг друга.
Напомним, Совет по правам человека при президенте подготовил законопроект с предложением ввести понятие семейно-бытового насилия и типы защиты от него. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией. Авторы законопроекта о домашнем насилии вскоре начали получать угрозы в социальных сетях.
Добавим, что аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнали у россиян их отношение к закону о профилактике домашнего насилия. 70% жителей страны считают его принятие необходимым, всего 7% — что России такой закон не нужен.
Ранее в России запустили социальный проект «Фигура умолчания», направленный на борьбу с домашним насилием. Студенты Санкт-Петербургского Института Кино и Телевидения запустили видеопроект «Перерождение» — о женщинах, которые столкнулись с домашним насилием. Художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Большая семья» — оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям, а также оммаж картине Фриды Кало «Всего-то несколько царапин» — стрит-арт в поддержку закона о домашнем насилии. Подобную акцию провел и художник Отто Макс, развесив в метро поручни из женских волос.
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