«Дань западной моде»: патриарх Кирилл выступил против законопроекта о семейно-бытовом насилии

Напомним, Совет по правам человека при президенте подготовил законопроект с предложением ввести понятие семейно-бытового насилия и типы защиты от него. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией. Авторы законопроекта о домашнем насилии вскоре начали получать угрозы в социальных сетях.



Добавим, что аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнали у россиян их отношение к закону о профилактике домашнего насилия. 70% жителей страны считают его принятие необходимым, всего 7% — что России такой закон не нужен.

Ранее в России запустили социальный проект «Фигура умолчания», направленный на борьбу с домашним насилием. Студенты Санкт-Петербургского Института Кино и Телевидения запустили видеопроект «Перерождение» — о женщинах, которые столкнулись с домашним насилием. Художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Большая семья» — оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям, а также оммаж картине Фриды Кало «Всего-то несколько царапин» — стрит-арт в поддержку закона о домашнем насилии. Подобную акцию провел и художник Отто Макс, развесив в метро поручни из женских волос.



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