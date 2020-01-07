«Мне просто не повезло»: опубликован последний подкаст Андрея Павленко

Напомним, хирург-онколог Андрей Павленко, который боролся с раком желудка с 2018 года, скончался утром пятого января. Перед смертью врач записал видеообращение, в котором рассказал о создании гранта от издания «Таких дел» имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые будут правдиво рассказывать о борьбе людей с онкологическими заболеваниями.

Несколько дней назад Андрей Павленко оставил на своей странице в Facebook прощальное письмо. В нем он признал, что шансов на победу раковой опухоли у него нет. «Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения – не опускайте руки!» – написал он.

Его похоронили вчера, 6 января, на Киновеевском кладбище в Петербурге.

Весной 2018 года онкологу диагностировали рак желудка. Он до последнего боролся с болезнью, вел видеодневник «Жизнь человека» о своем лечении в рамках масштабного медиапроекта «Такие дела» и не прекращал работать. Хирург также открыл собственную благотворительную организацию CancerFund, первым проектом которой стало обучение докторов из онкологических стационаров общению с пациентами.