В социальных сетях проекта «Жизнь человека» опубликовали последнюю 15-ую главу подкаста, где хирург-онколог Андрей Павленко рассказал о своей любви к Петербургу, о последнем годе жизни и о прогрессировании рака.
«Мне просто не повезло»: опубликован последний подкаст Андрея Павленко
«Определенные признаки прогрессирования начались месяц назад. Я обратил внимание на то, что объем пищи, который я могу съесть, уменьшается. Мне приходилось в себя заталкивать еду, это не всегда получалось», – вспоминает врач. По его словам, первые боли появились 4 ноября. «Я даже ничего не предпринимал по поводу этого», – добавляет он. Однако через несколько дней он понял, что его состояние ухудшилось и попросил коллег сделать диагностическую лапароскопию.
В результате был выявлен тотальный канцероматоз, рассказывает Андрей Павленко. «То есть очаги опухоли распространились фактически по всем органам. С такой картиной я обычно даю пациентам от трех до шести месяцев», – отмечает врач.
Павленко также попросил людей не слушать сторонников альтернативной медицины, которые убеждали его в том, что именно так все и закончится.
«Мне просто не повезло. Я попал не в ту группу. Мои шансы были довольно неплохи, но все же 50% умереть – это довольно серьёзные шансы умереть. Так же, как и 50% выжить. Несмотря ни на что, не верьте альтернативщикам, пропагандирующим содолечение и так далее. Не надо давать им шанс. Поверьте, что современная медицина способна на многое», – заявляет он.
Напомним, хирург-онколог Андрей Павленко, который боролся с раком желудка с 2018 года, скончался утром пятого января. Перед смертью врач записал видеообращение, в котором рассказал о создании гранта от издания «Таких дел» имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые будут правдиво рассказывать о борьбе людей с онкологическими заболеваниями.
Несколько дней назад Андрей Павленко оставил на своей странице в Facebook прощальное письмо. В нем он признал, что шансов на победу раковой опухоли у него нет. «Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения – не опускайте руки!» – написал он.
Его похоронили вчера, 6 января, на Киновеевском кладбище в Петербурге.
Весной 2018 года онкологу диагностировали рак желудка. Он до последнего боролся с болезнью, вел видеодневник «Жизнь человека» о своем лечении в рамках масштабного медиапроекта «Такие дела» и не прекращал работать. Хирург также открыл собственную благотворительную организацию CancerFund, первым проектом которой стало обучение докторов из онкологических стационаров общению с пациентами.
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