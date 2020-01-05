Умер петербургский онколог Андрей Павленко

Несколько дней назад Андрей Павленко оставил на своей странице в Facebook прощальное письмо. В нем он признал, что шансов на победу раковой опухоли у него нет. «Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения – не опускайте руки!» – написал он.