Министерство юстиции России готовит законопроект, согласно которому возраст вступления в брак может измениться. Об этом сообщается в законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
В России могут изменить минимальный возраст вступления в брак
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Фото: Shutterstock
Поправки «в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак» планируют ввести в 13-ю статью Семейного кодекса и федеральный закон «Об актах гражданского состояния».
Пока никаких подробностей нет, однако «Российская газета» со ссылкой на экспертов пишет, что речь идет о понижении брачного возраста. Издание уточняет, что несколько лет назад уже выдвигались предложения поднять до 21 года возраст, когда можно вступить в брак, но в Минюсте тогда не поддержали эту идею.
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