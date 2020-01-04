В России могут изменить минимальный возраст вступления в брак

Пока никаких подробностей нет, однако «Российская газета» со ссылкой на экспертов пишет, что речь идет о понижении брачного возраста. Издание уточняет, что несколько лет назад уже выдвигались предложения поднять до 21 года возраст, когда можно вступить в брак, но в Минюсте тогда не поддержали эту идею.