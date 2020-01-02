В новогоднем тираже «Русского лото» разыграли один миллиард рублей. Выигрыш достался москвичу, пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу «Столото».
Москвич выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи
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Фото: Shutterstock
В «Столото» добавили, что данная сумма выигрыша – рекордная в истории российских государственных лотерей. Известно, что победитель приобрел счастливый билет в Москве за 100 руб., однако он еще не связался с организаторами. На проверку подлинности билета понадобится 40 дней, а деньги смогут полностью перевести на счет только через полгода. Еще одним рекордом стало участие более 53 млн билетов в праздничном тираже, отметили в «Столото».
Телеканал НТВ, на котором транслировалось шоу, сообщил, что победителем лотереи стал житель Москвы, который купил билет с номером 131626314944.
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