Петербургский хирург-онколог Андрей Павленко написал прощальное письмо. Он боролся с раком с весны 2018 года

«Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения – не опускайте руки!» – написал заместитель директора по медицинской части клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Андрей Павленко.

