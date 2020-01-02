Петербургский хирург-онколог Андрей Павленко, который с весны 2018 года боролся с онкологическим заболеванием, оставил на своей странице в Facebook прощальное письмо. В нем он признал, что шансов на победу раковой опухоли у него нет.
Петербургский хирург-онколог Андрей Павленко написал прощальное письмо. Он боролся с раком с весны 2018 года
«Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения – не опускайте руки!» – написал заместитель директора по медицинской части клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Андрей Павленко.
Он добавил, что шансы на излечение есть и с его диагнозом, просто именно ему не повезло. Андрей Павленко также указал реквизиты банковской карты своей жены, чтобы люди могли помочь его семье.
«Я всегда был для своей семьи надежной опорой и защитой. Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может», – отметил врач.
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