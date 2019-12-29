Компания Ecolines отвергла версию о неисправности автобуса из Петербурга, который перевернулся в Эстонии утром 29 декабря, сообщает «Фонтанка».
Автобус из Петербурга, перевернувшийся в Таллине, мог столкнуться с неизвестным объектом
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Фото: Сергей Цивлин
Член правления Ecolines Eesti Элис Ковалев, ссылаясь на слова водителя автобуса, рассказал, что транспорт столкнулся с неизвестным объектом. Например, кусок льда, который отвалился от какого-нибудь грузовика, либо внезапно появившееся на дороге животное.
«Этот автобус недавно прошел техосмотр, также техническое состояние автобусов всегда проверяется перед каждым рейсом. В снежный период контроль особенно тщательный, чтобы, например, снег не попал в систему тормозов», — приводит слова Ковалёва издание DELFI.
Напомним, авария произошла на 30-м км дороги Таллинн-Нарва примерно в 4:45 утра. Водитель потерял управление, и автобус, в котором находились 67 человек, вылетел в кювет. Ранее предполагалось, что инцидент произошел из-за технической неисправности автобуса.
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