Автобус из Петербурга, перевернувшийся в Таллине, мог столкнуться с неизвестным объектом

«Этот автобус недавно прошел техосмотр, также техническое состояние автобусов всегда проверяется перед каждым рейсом. В снежный период контроль особенно тщательный, чтобы, например, снег не попал в систему тормозов», — приводит слова Ковалёва издание DELFI.