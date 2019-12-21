Статистика дня: каждый пятый россиянин собирается взять кредит на новогодние подарки

Так, многие жители России собираются использовать кредитные средства в преддверии Нового года. В основном это касается путешествий и подарков семье и друзьям, значительно меньше людей будут использовать заемные средства на то, чтобы накрыть новогодний стол. Каждый пятый опрошенный намерен привлечь кредитные средства, чтобы купить подарки – это 22%. Кроме того, обычно так отвечали россияне в возрасте 35-46 лет. При этом большинство опрошенных, а именно 71%, все же планируют использовать для покупки подарков свой текущий заработок.