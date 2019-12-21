Около 22% россиян планируют взять кредиты для покупки подарков семье и друзьям. Об этом свидетельствуют данные опроса Райффайзенбанка, пишет ТАСС.
Статистика дня: каждый пятый россиянин собирается взять кредит на новогодние подарки
Так, многие жители России собираются использовать кредитные средства в преддверии Нового года. В основном это касается путешествий и подарков семье и друзьям, значительно меньше людей будут использовать заемные средства на то, чтобы накрыть новогодний стол. Каждый пятый опрошенный намерен привлечь кредитные средства, чтобы купить подарки – это 22%. Кроме того, обычно так отвечали россияне в возрасте 35-46 лет. При этом большинство опрошенных, а именно 71%, все же планируют использовать для покупки подарков свой текущий заработок.
79% респондентов отмечают, что на празднование Нового года планируют потратить столько же или даже больше, чем в прошлом году. Значительно увеличат траты 7%, а более экономный вариант празднования выбрали 14% россиян.
Более того, две трети россиян потратят на подарки до 10 тыс. рублей, 26% хотели бы уложиться в сумму до 5 тыс. рублей. 22% не жалеют на подарки близким до 20 тыс. рублей, а 12% готовы потратить свыше 20 тыс. рублей.
Добавим, что 78% опрошенных признались, что их доход не превышает 60 тыс. рублей. Больше этой суммы ежемесячно получают 22%. Опрос проводился в декабре этого года. В нем участвовали более 1 тыс. человек в возрасте от 25 лет.
Напомним, главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин дал совет россиянам на предстоящие новогодние праздники. По его словам, все рекомендации принимать ферменты поджелудочной железы — «это все как штопать старый продырявленный носок гнилыми нитками», поэтому жителям страны просто стоит «ограничиться бокалом сухого вина и не переедать».
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