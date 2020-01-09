Павел Крупник – об истории создания первого детского государственного хосписа в России

Как помочь

В рамках нашего детского хосписа мы реализуем две постоянные благотворительные программы. «Белый цветок» проводим 1 июня больше десяти лет – акцию, направленную на привлечение внимания общественности к проблемам тяжелобольных детей. Но, наверное, самый значимый проект – это «Мечты сбываются», в рамках которого воплощаются сокровенные желания ребят.

Конечно, детям приносят подарки, игрушки, вещи, но нельзя забывать, что они хотят жить яркой и насыщенной жизнью. Раз в год ребята могут написать нам о самом заветном желании, которое мы исполним. В письмах звучат абсолютно разные идеи: от букета ромашек зимой, собаки и качелей до поездки на море в Турцию и похода в Мариинский театр всей семьей или на шоу «Вечерний Ургант». Многие мечтают встретиться со своими кумирами: например, с Артемом Дзюбой, Сергеем Семаком, Максимом Леонидовым.

Сейчас новый сезон проекта «Мечты сбываются» завершается: практически все желания детей воплощены. Но на этом не заканчивается наша ответственность перед теми, кому сейчас тяжело. Мы продолжаем строить новые хосписы, ухаживать за детьми с тяжелыми заболеваниями и наполнять каждый их день жизнью.

Поддержать деятельность Петербургского детского хосписа можно на сайте хоспис.дети.