Статистика дня: 70% россиян поддерживают закон о профилактике домашнего насилия

90% россиян уверены в недопустимости любого физического насилия в семье, всего 8% полагают, что ударить супруга «при определенных обстоятельствах» можно. 40% жителей страны знают о случаях применения насилия внутри знакомых им семьях, 50% считают, что прощать побои нельзя — даже если это произошло впервые. Готовы простить 39%.

Согласно полученным ВЦИОМ данным, мнения россиян разнятся исходя из их гендерных признаков. Так, среди способных простить первые случаи насилия в семье 52% мужчин и 29% женщин. Среди тех, кто не настроен на прощение — 34% и 62% соответственно. Женщины также более активно выступают за принятие закона (80% против 57%) и больше говорят о недопустимости насилия в семье (94% против 85%).

Как говорит по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, подобные гендерные различия предсказуемы — женщины чаще являются жертвами домашнего насилия, а также испытывают солидарность с теми, кто насилия подвергался. «Ответ на вопрос о случаях насилия в знакомых семьях показывает степень осведомленности людей, а не картину, которая у них может сложиться из СМИ и интернета. Логической связки между этим вопросом и вопросом о допустимости насилия в семье нет: если первый фиксирует конкретные факты, известные респондентам, то второй касается фундаментальных вещей, морали», — пояснил «Ведомостям» эксперт.

Напомним, 28 ноября Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ предусматривает создание механизма защиты прав тех, кто подвергался или подвергается насилию в семье. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией. 8 декабря в закон были внесены поправки — в частности, устанавливающие запрет на приближение, а также предлагающие отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда.