Грета Тунберг — школьница и экологический активист из Швеции. В 15 лет она протестовала возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат» с призывом к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. Ее действия привели к массовым мероприятиям, известным как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».

23 сентября 2019 года на саммите ООН по климату Тунберг выступила с эмоциональной речью, в которой обвинила мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем, а также в предательстве молодежи и будущих поколений. А уже в ноябре анонсировала выход своей первой книги No One Is Too Small To Make A Difference, где будут собраны ее речи.