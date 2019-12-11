Журнал Time назвал имя человека года-2019 — это 16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг. Главная сенсация сентябрьского саммита ООН по изменению климата обошла в том числе президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина, главу Facebook Марка Цукерберга, личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и участников акций протеста в Гонконге.
16-летняя экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии Time
-
Фото: Time
Как объясняют свой выбор в Time, история Тунберг началась с «подросткового взрывного бунта» и одиночных акций и разрослась до «управления всемирным молодежным движением», встреч с генеральным секретарем ООН и аудиенции с президентами и папой Римским.
«Тунберг — не лидер какой-либо политической партии или адвокатской группы. Она не первая, кто бьет тревогу по поводу климатического кризиса, и не самая квалифицированная, чтобы решить проблему. Она не ученый и не политик. У нее нет доступа к традиционным рычагам влияния. Она не миллиардер, не принцесса, не поп-звезда и даже не взрослая. Она обычный подросток, которой хватило смелости сказать правду и стать иконой поколения. Рассказывая об абстрактной опасности с пронзительным гневом, Тунберг стала самым убедительным голосом, рассказывающим о самой важной проблеме, стоящей перед планетой», — говорится в редакционном материале Time.
Грета Тунберг — школьница и экологический активист из Швеции. В 15 лет она протестовала возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат» с призывом к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. Ее действия привели к массовым мероприятиям, известным как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».
23 сентября 2019 года на саммите ООН по климату Тунберг выступила с эмоциональной речью, в которой обвинила мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем, а также в предательстве молодежи и будущих поколений. А уже в ноябре анонсировала выход своей первой книги No One Is Too Small To Make A Difference, где будут собраны ее речи.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.