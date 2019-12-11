Как объясняют свой выбор в Time, история Тунберг началась с «подросткового взрывного бунта» и одиночных акций и разрослась до «управления всемирным молодежным движением», встреч с генеральным секретарем ООН и аудиенции с президентами и папой Римским.

«Тунберг — не лидер какой-либо политической партии или адвокатской группы. Она не первая, кто бьет тревогу по поводу климатического кризиса, и не самая квалифицированная, чтобы решить проблему. Она не ученый и не политик. У нее нет доступа к традиционным рычагам влияния. Она не миллиардер, не принцесса, не поп-звезда и даже не взрослая. Она обычный подросток, которой хватило смелости сказать правду и стать иконой поколения. Рассказывая об абстрактной опасности с пронзительным гневом, Тунберг стала самым убедительным голосом, рассказывающим о самой важной проблеме, стоящей перед планетой», — говорится в редакционном материале Time.