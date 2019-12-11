О том, что за покупки в зарубежных интернет-магазинах придется доплатить пошлину, стало известно в 2015 году. Минфин уже планировал снизить порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 500 евро в июле 2018 года — одновременно с этим «Почта России» направила в правительство письмо с просьбой отложить снижение беспошлинного порога для покупок в иностранных интернет-магазинах до начала 2021 года.

В апреле 2019 года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ритейлеров, предложила обложить все покупки в иностранных интернет-магазинах пошлиной в 15% вне зависимости от цены. Напомним, что с 1 января 2019 года дополнительный сбор в 30% действует только на заказы стоимостью более 500 евро в месяц, а в 2020 этот лимит планируют сократить до 200 евро в месяц.