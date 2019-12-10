Константин Хабенский удостоился государственной премии «За выдающиеся заслуги в области благотворительности»

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы.

Напомним, актер, режиссер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Хабенский запускает блокчейн-платформу Cinematix для финансирования фильмов. Деньги планируют привлекать не только в России, но и в США, Индии и других странах Азии. Кроме того, Хабенский вместе с Ксенией Раппопорт и Сергеем Гармашем исполнят роли в триллере «В раю правды нет» по сценарию Александра Цыпкина.