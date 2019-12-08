Депутаты и правозащитники подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, пишет РБК, ссылаясь на документ. Таким образом закон должен распространяться не только на жертв домашнего насилия, но и на их иждивенцев и посторонних лиц – в том случае, если есть основания предполагать, что злоумышленник может причинить им вред или помешать их законной деятельности.
Авторы законопроекта о домашнем насилии внесли поправки в документ
Новые поправки также уточняют понятие «преследование» – это действия, которые направлены на пострадавшего вопреки его воле. Например, поиск жертвы, попытка выяснить ее место проживания или пребывания, навязчивые попытки пообщаться вживую или в интернете, а также выход на связь через третьих лиц. Кроме того, к преследованию относятся посещение места работы, учебы, лечения пострадавшего.
Авторы предлагают еще одну поправку – отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда. По мнению адвоката Ольги Гнездиловой, это необходимо для того, чтобы защитные предписания могли получить пострадавшие от побоев. «Нынешняя норма плоха, потому что пострадавшие не получают защитного предписания, которое могло бы предотвратить более тяжкие преступления. Также защитные предписания не будут выдавать тем, кому угрожают убийством, и это проблема», – уточняет она. Защитный ордер или предписание должен выдаваться сразу же на месте совершения домашнего насилия. Предписание может выносить и без согласия пострадавшего, если жертва из-за возраста, болезни, инвалидности, материальной зависимости не может выразить согласие.
Более того, в документе предлагается заменить штраф на один год лишения свободы, если предписание будет повторно нарушено. Авторы поправок дополняют, что штрафы могут повлиять на материальное благополучие семьи и только ухудшить ситуацию. Альтернативными видами наказания могут стать исправительные и обязательные работы.
Как рассказала изданию соавтор законопроекта Оксана Пушкина, новый закон о домашнем насилии активно обсуждается с депутатами и сенаторами и «понимание есть», а протестующих с каждым днем становится все меньше. «Людей, которые выступают за здравый смысл, за понимание проблемы, за желание ее решить, гораздо больше», – отмечает Пушкина.
Ранее авторы законопроекта о домашнем насилии сообщили об угрозах в социальных сетях. «Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы», — поделилась Пушкина. По ее словам, угрозы получили адвокаты Мари Давтян, адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин и создатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова.
Напомним, Совет по правам человека при президенте подготовил законопроект с предложением ввести понятие семейно-бытового насилия и типы защиты от него. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией.
Согласно документу, жертвы насилия будут получать защитные ордера (принудительное предписание), которые запрещают нападавшему приближаться к пострадавшему человеку. Кроме того, жертве будет предложено пройти специализированную психологическую программу. В особых случаях насильник должен покинуть место совместного жительства и передать пострадавшему его личное имущество и документы, возместить имущественный и моральный вред, расходы на оплату консультирования или аренду жилья.
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