Авторы законопроекта о домашнем насилии внесли поправки в документ

Ранее авторы законопроекта о домашнем насилии сообщили об угрозах в социальных сетях. «Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы», — поделилась Пушкина. По ее словам, угрозы получили адвокаты Мари Давтян, адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин и создатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова.



Напомним, Совет по правам человека при президенте подготовил законопроект с предложением ввести понятие семейно-бытового насилия и типы защиты от него. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией.



Согласно документу, жертвы насилия будут получать защитные ордера (принудительное предписание), которые запрещают нападавшему приближаться к пострадавшему человеку. Кроме того, жертве будет предложено пройти специализированную психологическую программу. В особых случаях насильник должен покинуть место совместного жительства и передать пострадавшему его личное имущество и документы, возместить имущественный и моральный вред, расходы на оплату консультирования или аренду жилья.



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